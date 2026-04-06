Israel bombardea e inhabilita la mayor planta petroquímica de Irán junto a South Pars: "Es un duro golpe económico al régimen"

Los detalles Ha sido el primer ministro de Defensa israelí quien ha informado del ataque, una información que han confirmado también medios iraníes.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado que cazas israelíes han atacado la planta petroquímica Pars Sur en Irán, inhabilitando instalaciones clave del sector energético iraní. Katz afirmó que la planta representa el 50% de la producción petroquímica del país y que, junto a otro ataque reciente, se ha afectado el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán, causando pérdidas económicas significativas. Medios israelíes confirmaron el ataque en Pars Sur, que alberga grandes reservas de gas natural. El Organismo Internacional de Energía Atómica verificó que los ataques ocurrieron cerca de la central nuclear de Bushehr sin dañarla. Qatar condenó el ataque, calificándolo de "peligroso e irresponsable", en medio de la creciente tensión en Oriente Próximo.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha informado este lunes de que cazas israelíes han atacado la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada junto al gigantesco yacimiento de South Pars en Asaluyeh, en una operación que, según afirmado, ha dejado fuera de servicio instalaciones clave del sector energético del país.

En un vídeo publicado por su Ministerio, Katzha señalado que la planta representa "aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní" y que, tras un ataque previo contra otra instalación la semana pasada, ambas infraestructuras -responsables, afirma, de alrededor del 85% de las exportaciones petroquímicas del país persa- han quedado "inhabilitadas".

"Esto representa un duro golpe económico para el régimen iraní, con pérdidas de decenas de miles de millones de dólares", ha sentenciado el titular de Defensa.

Por su parte, medios israelíes han confirmado que las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas por un ataque aéreo israelí-estadounidense. "Hace unos minutos, se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh", ha indicado la agencia 'Fars', vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Además, el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) también ha confirmado los ataques militares cerca de la central nuclear de Bushehr en Irán, aunque ha apostillado que la planta en sí no resultó dañada. El organismo de control atómico de la ONU ha subrayado que dicha confirmación se basa en su análisis independiente de imágenes de satélites y un conocimiento detallado del sitio, a lo que ha añadido que los bombardeos impactaron a solo 75 metros del perímetro del lugar.

Este ataque se produce solo unos días después de que Israel atacase la semana pasada parte del inmenso complejo de procesamiento de gas natural iraní de Asaluyeh, que trabaja con el producto extraído del yacimiento de South Pars, el mayor del mundo. Tras la noticia, los precios del petróleo registraron una subida de más del 4%.

Irán produce gas natural del yacimiento marino de South Pars, que representa aproximadamente un tercio de la mayor reserva mundial de gas natural, un yacimiento que Irán comparte con Qatar. Precisamente, Qatar denunció el pasado miércoles el ataque aéreo de Israel, calificándolo de "peligroso e irresponsable" en plena escalada de la guerra en Oriente Próximo.

El ataque contra el campo de gas compartido con Qatar supone una escalada en el conflicto que el portavoz de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, denunció como una amenaza a la "seguridad energética global".

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