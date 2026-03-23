Israel quiere en Líbano lo mismo que en Gaza: anexionarse el país mediante la destrucción absoluta

¿Por qué es importante? El ministro de Finanzas israelí ha afirmado que "se acelerará la destrucción de viviendas libanesas en las aldeas fronterizas para frustrar las amenazas contra las comunidades israelíes, siguiendo el modelo de Beit Hanoun y Rafah en Gaza".

Israel busca anexar el sur de Líbano, replicando su estrategia en Gaza. Las fuerzas israelíes han comenzado a destruir infraestructuras en la zona limítrofe, con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidiendo la anexión hasta el río Litani. Smotrich y el primer ministro Netanyahu han ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel destruir puentes y viviendas para bloquear a Hizbulá. Desde el inicio de la ofensiva el 2 de marzo, al menos 1.039 personas han muerto y 2.876 han resultado heridas en Líbano. La campaña militar de Israel ha afectado gravemente a infraestructuras sanitarias, con numerosos ataques a ambulancias y centros médicos.

De la guerra este lunes lo más duro es comprobar cómo Israel quiere anexionarse el sur del Líbano. Cómo quieren hacer allí lo mismo que han hecho con Gaza. Las tropas israelíes ya están destrozando puentes y viviendas en la zona sur del país, la que linda con Israel. Quieren borrarlos del mapa. "La nueva frontera de Israel debe ser el [río] Litani", ha dicho el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sobre el río que secciona la parte meridional del país.

De esta forma, el ministro ha pedido explícitamente la anexión del sur de Líbano al territorio israelí en declaraciones en un programa de radio. "El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo hemos ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) que destruyan de inmediato todos los puentes sobre el río Litani que se utilizan para actividades terroristas, con el fin de impedir el paso de terroristas y armas de Hizbulá hacia el sur", ha declarado.

"Además, se acelerará la destrucción de viviendas libanesas en las aldeas fronterizas para frustrar las amenazas contra las comunidades israelíes, siguiendo el modelo de Beit Hanoun y Rafah en Gaza", ha señalado. Desde que comenzó la ofensiva a Hizbulá y los bombardeos a Líbano por parte de Israel el pasado 2 de marzo este ha sido uno de los mensajes más tajantes de un alto funcionario israelí.

El ministro, líder de un pequeño partido de extrema derecha en el gabinete de Netanyahu, ha agregado que la ofensiva militar "debe terminar con una realidad completamente diferente, tanto en lo que respecta a la decisión de Hizbulá como al cambio de las fronteras de Israel". La semana pasada, Israel ordenó destruir todos los cruces sobre el río Litani para cercar a Hizbulá, al tiempo que intensificaba la demolición de viviendas.

Al menos 1.039 personas han muerto y otras 2.876 han resultado heridas en Líbano desde el inicio de las hostilidades entre el grupo chií Hizbulá e Israel, que mantiene una intensa campaña de bombardeos contra el territorio libanés desde hace tres semanas. Según el último balance ofrecido este lunes por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, el número total de muertos asciende ya a 1.039, entre ellos 118 niños, mientras que de los 2.876 heridos, 380 son menores.

En cuanto a las últimas 24 horas, los diferentes ataques israelíes registrados en el país han causado diez muertos y 90 heridos. Por otro lado, la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, ha explicado que desde el pasado 2 de marzo han tenido lugar una serie de acciones contra objetivos sanitarios que han acabado con la vida de 40 personas, han herido a 119 más, han afectado a 42 ambulancias y a 18 centros médicos.

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