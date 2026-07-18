Alerta sanitaria en EEUU por una lechuga servida en Taco Bell: hay más de 1.600 afectados

Los detalles Las autoridades estadounidenses investigan un brote de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por un parásito. Al menos 94 de los afectados están hospitalizados.

Un brote de ciclosporiasis en Estados Unidos ha generado una alerta sanitaria relacionada con la lechuga iceberg picada servida en los restaurantes Taco Bell. Esta enfermedad intestinal, causada por el parásito Cyclospora, ha afectado a 1.644 personas y ha llevado a la hospitalización de 94, aunque no se han registrado fallecidos. Los CDC y la FDA han recomendado evitar consumir la lechuga en los estados afectados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental. Taco Bell cambiará de proveedor de lechuga mientras se investiga el origen de la contaminación, con Taylor Farms bajo observación. Las autoridades continúan investigando para prevenir nuevos casos.

Lo que parecía un ingrediente más del menú ha acabado desencadenando una alerta sanitaria. Las autoridades de Estados Unidos investigan un brote de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por un parásito, que ha sido vinculado a la lechuga iceberg picada servida en restaurantes de la cadena de comida rápida Taco Bell. El episodio deja ya 1.644 personas afectadas y 94 hospitalizadas, aunque, por el momento, no se han registrado fallecidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han pedido a los consumidores que no ingieran la lechuga iceberg picada servida en establecimientos de Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, los cinco estados donde se ha detectado el brote.

La investigación apunta a un brote de Cyclospora, un parásito intestinal que provoca una enfermedad conocida como ciclosporiasis. Entre sus síntomas más habituales se encuentran diarrea intensa, dolor abdominal, náuseas, pérdida de apetito, fatiga y, en algunos casos, vómitos.

Aunque suele tratarse de una enfermedad de bajo riesgo y responde bien al tratamiento con antibióticos, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia debido al elevado número de personas afectadas.

Ante la investigación abierta, Taco Bell ha anunciado que cambiará de proveedor de lechuga como medida preventiva mientras se esclarece el origen de la contaminación.

Según publica 'Los Angeles Times', una de las compañías señaladas durante la investigación sería la empresa californiana Taylor Farms, aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente el origen exacto del producto contaminado.

De acuerdo con los datos facilitados por los CDC y la FDA, 1.644 personas han contraído esta enfermedad parasitaria tras haber consumido alimentos en restaurantes Taco Bell de los estados afectados. El brote ha obligado además al ingreso hospitalario de 94 pacientes, aunque hasta el momento no se ha registrado ninguna muerte.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen exacto de la contaminación y evitar que puedan producirse nuevos casos. Mientras tanto, la recomendación sigue siendo clara: evitar consumir la lechuga implicada hasta que finalice la alerta sanitaria.

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