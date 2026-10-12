Irán se ofrece a "facilitar el diálogo" entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen

Los detalles Los ministros de Exteriores de Irán y Arabia Saudí, Abás Araqchí y Faisal bin Farhan Al Saud, respectivamente, mantuvieron una conversación telefónica la noche del domingo "para abordar e intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos regionales".

Irán ha ofrecido mediar en el diálogo entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen, en un contexto de creciente tensión tras ataques al aeropuerto de Riad. Los ministros de Exteriores de ambos países, Abás Araqchí y Faisal bin Farhan Al Saud, discutieron la situación regional en una conversación telefónica. Araqchí expresó preocupación por la escalada y advirtió que el enfoque militar complicaría la situación. La tensión aumentó cuando los hutíes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná. Los hutíes han reivindicado varios ataques recientes contra Arabia Saudí, que también ha sido blanco de otros grupos proiraníes.

Irán se ha ofrecido a "facilitar el diálogo" entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen, en medio de la escalada de tensión entre el reino árabe y los insurgentes, respaldados por Teherán, y tras una serie de ataques contra el aeropuerto internacional de Riad.

Los ministros de Exteriores de Irán y Arabia Saudí, Abás Araqchí y Faisal bin Farhan Al Saud, respectivamente, mantuvieron una conversación telefónica la noche del domingo "para abordar e intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos regionales", según un mensaje publicado por el jefe de la diplomacia iraní en Telegram.

"Irán está preparado para ofrecer toda ayuda necesaria para facilitar el diálogo entre Arabia Saudí y (los hutíes de) Yemen", señaló Araqchí, quien expresó "preocupación" por la creciente tensión y advirtió que "insistir en un enfoque militar, ignorando las soluciones políticas, complicaría aún más la situación".

La actual escalada entre Arabia Saudí, que lidera una coalición militar antihutí en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y el grupo rebelde estalló a mediados de julio, cuando los insurgentes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de la capitalina Saná para impedir que un avión iraní aterrizara, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó el domingo en Telegram que los rebeldes llevaron a cabo una "operación en tres fases" contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, iniciada el viernes por la noche, sin precisar en qué consistieron esas tres fases ni qué ataques abarcaron.

Arabia Saudí ha informado de tres ataques contra el aeropuerto capitalino desde el viernes que dejan más de una quincena de víctimas mortales en total y cientos de heridos.

Los hutíes, que controlan Saná desde 2014, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e infraestructuras energéticas.

Los insurgentes yemeníes no son el único grupo que ha lanzado ataques contra territorio Arabia Saudí en los últimos meses: el mayor productor de petróleo de la OPEP ha sido también objetivo de varios movimientos armados proiraníes que han apuntado contra infraestructuras energéticas y civiles del reino árabe.

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