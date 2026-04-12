No más Lego para Irán: YouTube suspende el canal que usaba muñecos como propaganda de la guerra de Oriente Medio

Los detalles La plataforma argumenta su decisión en que el contenido que se publicaba era "violento". Producían un vídeo cada 24 horas, con historias del conflicto contadas con animaciones virales y directas.

Un canal proiraní utilizó figuras de Lego para narrar el conflicto en Oriente Medio desde la perspectiva de Irán, destacando sus victorias en cada episodio. Esta innovadora forma de contar la historia, con vídeos cortos y virales producidos en tiempo récord, logró captar una gran audiencia. Sin embargo, YouTube decidió suspender el canal por considerar que su contenido era "violento". Según David Gilbert, periodista de 'Wired', el canal destacaba por su sátira mordaz y su habilidad para reaccionar rápidamente a los eventos del terreno, convirtiendo lo infantil en un vehículo para lo trágico en esta batalla narrativa.

Lo han contado todo. Todo, al menos, según su versión. Según el punto de vista de Irán. Y lo han hecho usando Legos. Así, con estos muñecos, ha narrado un canal proiraní el conflicto en Oriente Medio. Cada ataque. Cada ultimátum de Trump. Cada giro en el conflicto. Porque cada episodio narraba una trama bélica en la que, por si hubiera alguna duda, Irán salía como ganador.

Ante esto, YouTube ha tomado cartas en el asunto. Les ha parado. Les ha suspendido el canal por, dicen, publicar "contenido violento".

"Son capaces de producir este tipo de sátira mordaz y contenido que resuena con una audiencia enorme. Es algo que no se había visto antes a esta escala", cuenta David Gilbert, periodista de la revista 'Wired'.

Y es que el canal era capaz de producir vídeos cortos en tiempo récord. Uno cada 24 horas, con historias del conflicto contadas como animaciones virales y directas.

"Creo que la velocidad es clave. Reaccionan en tiempo real a lo que sucede sobre el terreno", expone Gilbert sobre unos vídeos que muestran que conocen a la perfección a su audiencia.

Y es que, como dice, "saben perfectamente de lo que hablan": "Sus chistes son impecables. No cometen errores en cuanto a la forma en que los cuentan".

Así ha sido hasta ahora. Hasta que YouTube les ha cortado las alas por usar una estética Lego que ha convertido lo infantil en vehículo de lo trágico.

Porque la batalla no es solo militar sino también narrativa y, en esta guerra, incluso un bloque de juguete puede convertirse en arma.

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