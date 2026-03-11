Ahora

Más de 1.300 muertos

Israel bombardea de forma simultánea y "a gran escala" objetivos en todo Irán y en pleno corazón de Beirut

Los detalles Los intensos bombardeados israelíes en Teherán esta madrugada han provocado que esta sea la peor noche en once días para los civiles residentes en la capital iraní.

Escombros en el lugar de un ataque israelí contra un edificio de apartamentos, en el centro de Beirut, Líbano
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La guerra se sigue concentrando en los países de Oriente Medio. Ahí se puede comprobar cuáles son los países que más están sufriendo. Desde los ataques de EEUU e Israel del pasado 28 de febrero, en Irán han muerto más de 1.300 personas frente a la cifra de fallecidos de Israel, con 13 personas.

La noche ha sido infernal en Teherán: con intensos bombardeos, sobre todo contra objetivos militares y de inteligencia pero también contra edificios residenciales. Los efectivos de emergencia han pasado toda la noche buscando cadáveres entre los escombros. Los civiles residentes de Teherán la describen como la peor noche hasta el momento.

Sin internet, ni refugios, ni sistemas de alerta, no reciben las órdenes de evacuación y tampoco pueden comunicarse entre ellos. El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, ha denunciado que "atacan deliberadamente zonas residenciales densamente pobladas e infraestructuras civiles críticas".

Hasta la fecha, estos horribles crímenes han causado la muerte de más de 1.300 civiles con casi 20.000 edificios de civiles bombardeados, algo que Irán ha prometido vengar. Pero también ataques que han tenido como objetivo nuevos depósitos de petróleo y de cuyos efectos alerta la OMS. Christian Lindmeier ha asegurado que "la lluvia ácida que lo acompaña es un peligro para la población".

Además, también atacan infraestructuras policiales y de inteligencia, sobre todo en la región kurda. Según indica el director de The Policial Room, Yago Rodríguez, considera que es "en pos de una invasión de los kurdos".

En la ciudad de Isfahán los ataques han dejado varios cazas de combate destruidos en una base aérea iraní. Lugares arqueológicos e históricos de la provincia y el propio consulado de Rusia en la ciudad. Bombardeos que han continuado esta mañana y por los que Netanyahu ha tenido que aumentar el gasto en Defensa.

Además, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha asegurado este miércoles que la ofensiva militar de su país y Estados Unidos contra Irán "continuará sin límite de tiempo" hasta que se logren "todos los objetivos" y se gane "la campaña".

"Los líderes iraníes supervivientes huyen como ratas hacia los túneles", desde donde ordenan los ataques, ha añadido Katz en un discurso durante una evaluación de la situación junto con altos mandos militares, según ha informado su ministerio en un comunicado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los países de la AIE acuerdan una liberación histórica de reservas de petróleo para frenar los efectos de la guerra de Irán
  2. Trump asegura que "prácticamente no queda nada" que atacar en Irán y que la guerra terminará cuando él quiera
  3. Detenido un hombre por un crimen machista al provocar un incendio y matar a tres mujeres en Miranda de Ebro
  4. Tres menores heridos, dos en estado grave, por una explosión tras un experimento químico en una escuela de Porqueres (Girona)
  5. El matrimonio de la 'casa de los horrores' de Oviedo niega la detención ilegal de sus hijos y alega haber sufrido un "miedo insuperable" a la pandemia
  6. El mánager de Robe denuncia falsos homenajes con ánimo de lucro tras la muerte del músico: "Cuando alguien falta al respeto y ofende, duele mucho"