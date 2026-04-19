Máxima tensión en Ormuz tras relanzar Irán su ofensiva y atacar cuatro embarcaciones en las últimas horas

Los detalles A pesar de que el estrecho de Ormuz vuelve a estar cerrado, un convoy de cuatro cruceros consiguió atravesarlo a toda velocidad, aunque otros no tuvieron tanta suerte y se vieron obligados a dar la vuelta.

La tensión en el estrecho de Ormuz ha alcanzado niveles críticos tras un nuevo ataque de Irán a varios barcos, incluyendo un buque cisterna y dos barcos indios. En un audio obtenido por laSexta, el capitán de un petrolero indio suplica a las fuerzas iraníes que cesen el fuego. Irán ha declarado el estrecho completamente cerrado, prohibiendo el paso a cualquier embarcación. Sin embargo, un convoy de cruceros y otras embarcaciones han logrado atravesarlo bajo fuego. Mientras tanto, el presidente Trump presume de haber enfrentado a Irán, afirmando que han impedido el paso de 23 barcos desde el bloqueo.

La tensión en el estrecho de Ormuz es máxima. Irán ha vuelto a lanzar su ofensiva y ha atacado un buque cisterna, un portacontenedores y también dos barcos indios que intentaban cruzar el corredor en las últimas horas.

En un audio, al que ha tenido acceso laSexta, se puede escuchar cómo el capitán del petrolero indio suplicaba a las fuerzas iraníes que dejaran de dispararle. "¡Aquí el Sanmar Herald! ¡Nos habían dado autorización para pasar! ¡Nos están disparando!", expresó.

En medio de esos ataques de la Guardia Revolucionaria, 'Reuters' informa del mensaje que lanza Irán por radio a los barcos del estrecho: "Atención a todos los barcos, [...] Irán declara el estrecho de Ormuz completamente cerrado nuevamente; ningún buque de ningún tipo o nacionalidad está autorizado a pasar a través del Estrecho".

Sin embargo, a pesar de que el estrecho de Ormuz vuelve a estar cerrado, un convoy de cuatro cruceros consiguió atravesarlo a toda velocidad, al igual que otras dos embarcaciones que navegaron bajo fuego a través del campo de minas declarado por Irán. Sin embargo, otros no tuvieron tanta suerte y se vieron obligados a dar media vuelta.

Mientras Irán refuerza su control sobre Ormuz, Trump sigue sacando pecho. "Nadie se les había enfrentado. Nosotros sí. No tienen Armada, ni Fuerza Aérea, ni líderes, ni nada", aha afirmado el presidente estadounidense. En total, desde que Estados Unidos lanzó el bloqueo del estrecho, han impedido el paso a 23 barcos.

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