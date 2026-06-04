Juicio a David Sánchez, en directo | Gallardo tacha la declaración del teniente coronel Antonio Balas de "novela de ficción"

Gallardo niega haber influido en la creación o adjudicación de la plaza Gallardo declara en respuestas a su abogado que ni influtó ni apremió al diputado de RRHH de la Diputación para que creara o adjudicara la plaza que ocupó David Sánchez. "No, absolutamente nada", insiste. "Yo nunca, absolutamente nunca, he estado en cuestiones de carácter de personal", añade el expresidente de la Diputación de Badajoz. Compartir en X

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Gallardo defiende que la plaza de David Sánchez fuera de personal directivo porque "quien lo nombra también lo cesa" "El personal directivo lo bueno que tiene es que quien lo nombra también lo cesa y, por lo tanto, se puede amortizar ese puesto sin coste alguno para la administración", señala Gallardo para explicar por qué se decidió que la plaza que se adjudicó a David Sánchez fuese un cargo directivo y no de funcionario. Compartir en X

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Gallardo tacha la declaración del teniente coronel Antonio Balas de "novela de ficción" El expresidente de la Diputación de Badajoz dice que ayer "asistí a una novela de ficción", en referencia a la declaración del teniente coronel Antonio Balas. Balas señaló ca Gallardo como el instigador político de la creación del puesto para David Sánchez. El presidente del tribunal le ha cortado e instado a limitarse a responder las preguntas dejando, si Gallardo quiere, esas consideraciones para el turno de última palabra. Compartir en X

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Gallardo niega que Pedro Sánchez le hablara de su hermano: "Yo no sabía ni que tenía hermanos" Comienza Gallardo explicando a preguntas de su abogado que el presidente del Gobierno no se puso en contacto con él en 2026 para pedirle "apoyo personal", "familiar" o "político". Gallardo es contundente: "No me podía hablar de su hermano. Primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos". Y recuerda Gallardo que en aquel momento, Pedro Sánchez ni siquiera era presidente del Gobierno aún. Compartir en X

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El hermano de Sánchez niega que tuviera "capacidad" para enchufar a un amigo en la Diputación de Badajoz Continúa respondiendo a su abogado. Ahora por el caso de la plaza de su amigo Luis Carrero. El letro le pregunta por un correo de octubre de 2023 en el que "da la apariencia de que usted conocía a quién se le iba a conceder la plaza antes de que se reuniera la comisión de evaluación". Sánchez explica que ese correo se lo envía a su amigo porque había escuchado que se iba a crear un refuerzo en el área de cultura y se lo dijo a su amigo para que estuviera atento. Dice que fue un malentendido porque confundió que "la plaza ya estaba publicada con la adjudicación de la plaza". "Yo no tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado ese de ese procedimiento", ha añadido. Compartir en X

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David Sánchez niega haber influido de alguna forma para realizar el cambio de denominación de su plaza David Sánchez niega haber influido de alguna forma para que se produjera el cambio de denominación de su plaza. Su letrado le pregunta por las tesis de las acusaciones, que dicen que esa modificación fue un "disfraz" para ajustar el puesto a sus "criterios personales. Sánchez lo niega e insiste además en que "percibía el mismo salario tras cambio de denominación". "No comparto el criterio de que el cambio fue un capricho mío. No era actividad privada mía", ha añadido. Compartir en X

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David Sánchez, sobre su espacio de trabajo: "No era un edificio, sino una categoría administrativa" El abogado de David Sánchez le pregunta sobre su lugar de trabajo. "Se habilitó un despacho en el Conservatorio Superior, luego ese despacho durante el periodo de la pandemia se utilizó para distintas actividades", explica Sánchez. Dice que cuando volvió tras la pandemia, ese despacho estaba ocupad por una compañera, así que entre 2023 y 2024 utilizó "despachos comunes, espacios comunes habilitados" hasta que se le buscó otro espacio, "también común". Sobre su trabajo, explica que "no era una oficina con ventanilla física. No era un edificio, sino una categoría administrativa". Compartir en X

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Las declaraciones de los primeros testigos desinflan los argumentos de la acusación contra el hermano del presidente Sánchez La primera jornada del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en torno a si la plaza que ocupó le fue otorgada de antemano tuvo lugar este lunes. Los tres primeros testigos, todos ellos directores de los dos conservatorios pacenses en diferentes momentos, han coincidido en una idea: ninguno se atribuye la decisión de darle la plaza. Otro protagonista de la sesión ha sido el correo titulado "el hermanísimo", enviado antes de que la plaza fuera adjudicada. El que fuera director del Conservatorio Superior de Música de Badajoz en 2017, Evaristo Valentí, ha señalado este lunes que oyó "rumores" de que el hermano de Pedro Sánchez se iba a presentar al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, los cuales sitúa en los días en los que salió la plaza con la publicación de las bases. Así, ha desinflado una de las principales bazas de la acusación del PP, diciendo que no recuerda el envío de ese correo y reduciéndolo a "rumores". Rosario Mayoral, directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz entre el 2020 y el 2025, asegura que tampoco lo recuerda y ha insistido en que desconoce de dónde partió la idea de esa plaza. Ha considerado que "en principio no" era una necesidad, ya que "siempre hay necesidades más urgentes, sobre todo de profesorado". Compartir en X

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Una aspirante al puesto de David Sánchez declara que le dijeron que ya se sabía que "era para el hermano de Pedro Sánchez" Este martes, en la segunda jornada del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, declaró una mujer que aspiraba al mismo puesto. Ha dicho que no hubo igualdad de oportunidades, que su entrevista apenas duró 15 minutos y que no le hicieron ninguna pregunta. Además, días antes, el director del Conservatorio de Plasencia le dijo que la plaza ya estaba dada, al hermano de Sánchez. Cristina de Frutos fue una de las 11 aspirantes al puesto en la Diputación de Badajoz, aunque denuncia que las cartas ya estaban marcadas. "Me mandó un WhatsApp pocos días antes de la entrevista y me dijo que ya sabía para quién era el puesto de trabajo. Que era para el hermano de Pedro Sánchez", declaró este martes en la Audiencia Provincial de Badajoz. A pesar de ese supuesto chivatazo, ella decidió presentarse a la entrevista y ha reiterado que no fue un proceso justo. "Sentí que no había habido igualdad de oportunidades", ha dicho De Frutos. Se siente agraviada, ha afirmado, porque el tribunal no quiso hacerle preguntas. "Yo expuse mi proyecto, el tribunal me felicitó, pero no me hicieron ninguna pregunta. Lo cual me parece discriminatorio", ha remarcado. Una aspirante al puesto de David Sánchez declara que le dijeron que ya se sabía que "era para el hermano de Pedro Sánchez" Daniel de la Fuente Compartir en X

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La UCO señala a Gallardo como creador de la plaza para el hermano de Sánchez y destaca la rapidez en la adjudicación En el sumario del caso Leire Díez, al que ha tenido acceso laSexta, aparecen informaciones de las presuntas maniobras para colocar como abogado del hermano de Sánchez al magistrado expulsado de la carrera judicial Luis José Sáenz de Tejada y así intentar recusar a la jueza instructora. Ayer, los agentes de la UCO contaron que la decisión de crear la plaza de coordinador de las actividades de los conservatorios para David Sánchez fue de Miguel Ángel Gallardo, en aquel momento presidente de la diputación de Badajoz. El socialista está imputado por presunta prevaricación y tráfico de influencias. "El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación: Miguel Ángel Gallardo", ha afirmado el teniente coronel de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Antonio Balas, en su declaración ante la Audiencia de Badajoz. Daniel de la Fuente Compartir en X

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La acusación pide 3 años de cárcel y 12 de inhabilitación para el hermano de Pedro Sánchez En el marco del juicio por la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez, las acusaciones populares han solicitado tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados. Compartir en X

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¿De qué se acusa a David Sánchez? David Sánchez Pérez-Castejón y Miguel Ángel Gallardo llegan a este juicio, junto a otras nueve personas, como investigados en el caso de la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. En concreto, tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo, que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, están acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, junto con otros nueve investigados, todos ellos responsables políticos vinculados entonces a la institución provincial. El juicio cuenta con siete acusaciones populares, que son, además de los partidos PP y Vox, las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa. La causa se inició en mayo de 2024 cuando la organización Manos Limpias presentó la primera denuncia por lo que consideraba un caso de enchufismo en favor del hermano del presidente del Gobierno, y posteriormente, se fueron sumando el resto de acusaciones populares. Compartir en X

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Miguel Ángel Gallardo será el primero en testificar, antes de David Sánchez El hermano del presidente declara hoy después de finalizar la fase testifical en el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz, en la que la sala ha escuchado el interrogatorio a más de 40 testigos, algunos de ellos también peritos. Finalizada tanto esta fase como la prueba documental, hoy comienza el interrogatorio tanto de las siete acusaciones populares como las defensas de los once acusados, así como del Ministerio Fiscal. El expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo, para el que se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, abrirá el turno a las 10:00h, a quien le seguirá David Sánchez, con idéntica petición de pena por los mismos delitos. El resto de acusados están relacionados con las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial, además del jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez. EFE Compartir en X

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