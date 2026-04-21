¿Uso de información privilegiada de la Casa Blanca? Jugadores de apuestas e inversores se forran con la geopolítica de Trump

¿Por qué es importante? Tanto con la captura de Nicolás Maduro como con el asesinato del ayatolá Ali Jamenei hubo usuarios que ganaron grandes cantidades de dinero.

Hay usuarios anónimos que se están forrando apostando en el momento perfecto, siendo estos justo antes de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, haga o diga algo. Son tantas las coincidencias que la Casa Blanca se enfrenta ahora a graves acusaciones de un delito de uso de información privilegiada.

Entre algunos de los ejemplos más llamativos recogidos por laSexta, puesto que son cientos los casos que se han encontrado, está el ocurrido el 28 de febrero de 2026. Fue entonces cuando un único usuario llamado MAGA My Man apuesta en un servidor online a que EEUU iba a asesinar al ayatolá Ali Jamenei y horas después así sucede, llevándole a ganar más de medio millón de dólares. Otro caso es el del 3 de enero de 2026, cuando otro jugador gana 436.000 dólares tras apostar a que EEUU iba a capturar a Nicolás Maduro.

Son coincidencias demasiado extrañas que, sin embargo, no solo ocurren en internet, sino también en los mercados. En el gráfico bajo estas líneas puede observarse un pico a las 18:30 horas que corresponde a miles de transacciones sospechosas en el mercado de futuros del petróleo, apostando por que el precio del barril va a caer.

Mercado de futuros y precio del petróleo.

Apenas un cuarto de hora después, Trump da una entrevista en la que asegura que la guerra en Irán estaba "prácticamente acabada". Unas declaraciones que de forma inmediata hacen caer el precio del petróleo, haciendo ganar cientos de millones de dólares a esos inversores petroleros. En definitiva, una mecánica que se ha convertido en la tónica habitual de los mercados bajo la Administración Trump.

Un cúmulo de casualidades que paradójicamente llevan a pensar que no lo son. Pese a ello, y hasta el momento, el regulador de mercados de EEUU —lo que sería la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España— no está llevando a cabo ninguna investigación. De esta manera, lo que está claro es que si hay gente forrándose por tener información privilegiada de Trump lo están haciendo con absoluta impunidad.

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