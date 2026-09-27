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Guerra Rusia-Ucrania

Rusia boicotea el lanzamiento de ayuda humanitaria de Ucrania a la ciudad ocupada de Oleshki y dispara el riesgo de hambruna

Los detalles Dentro de la localidad tan solo quedan unas 2.000 personas que resisten a una situación de bloqueo total. Para muchos, moverse para buscar comida es misión casi imposible, ya que el combustible escasea y no hay ningún transporte público operativo.

Rusia boicotea el lanzamiento de ayuda humanitaria de Ucrania a la ciudad ocupada de Oleshki y dispara el riesgo de hambruna

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han enviado más de 4.000 kilos de alimentos a los alrededor de 2.000 habitantes de la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, controlada por las tropas rusas, a donde no llega comida por vía terrestre desde mayo.

Ante esta situación, Kyiv ha utilizado decenas de drones para suministrar alimentos a través del río Dniéper en la que su Ejército ha definido como "una de las mayores operaciones" de ayuda humanitaria de su historia. "Hemos entregado unos 4 000 kilogramos de alimentos directamente a cien ubicaciones concretas de la ciudad", ha asegurado el jefe de la administración militar regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, a través de la red social Telegram.

No obstante, Ucrania denuncia que varios drones rusos han atacado este convoy humanitario antes de que pudiera completar la entrega, y no es un episodio aislado. Oleshki ha quedado atrapada entre ataques, minas y carreteras prácticamente inutilizables.

Dentro de la localidad tan solo quedan unas 2.000 personas que resisten a una situación de bloqueo total, y alrededor de 6.000 contando los pueblos de alrededor. Para muchos, moverse para buscar comida es misión casi imposible, ya que el combustible escasea y no hay ningún transporte público operativo.

Mientras tanto, Kyiv busca el modo de conseguir que los 6.000 ucranianos que siguen en la zona, y a los que no han matado los misiles ni las bombas, puedan sobrevivir a una hambruna que cada vez es más extrema.

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