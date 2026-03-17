Un buque cisterna sufre un ataque de un proyectil desconocido cerca del estrecho de Ormuz

Un buque indio de transporte de gas licuado de petróleo, Shivalik, llega al puerto de Mundra a través del estrecho de Ormuz

El dato Las autoridades marítimas de Reino Unido han registrado alrededor de una veintena de incidentes que afectaron a naves alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

Las autoridades marítimas del Reino Unido han informado que un proyectil de origen desconocido impactó en un buque cisterna fondeado a 23 millas náuticas al este de Fujaira, en Emiratos Árabes Unidos, dentro del golfo de Omán. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) confirmó que no hubo heridos ni impacto medioambiental, aunque el buque sufrió daños estructurales leves. Desde el 28 de febrero, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado unos veinte incidentes en la región, afectando el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz. Irán ha amenazado con bloquear las exportaciones de petróleo si continúan los ataques.

Las autoridades marítimas de Reino Unido han informado este martes de que un proyectil de origen desconocido ha impactado sobre un buque cisterna, mientras se encontraba fondeando, a 23 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al este de la ciudad de Fujaira, en el sur de Emiratos Árabes Unidos y pleno golfo de Omán.

"Un buque cisterna ha informado de que ha sido alcanzado por un proyectil desconocido mientras se encontraba fondeado", ha notificado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) al respecto de este incidente.

Con relación a la embarcación afectada, el centro ha precisado que no existen heridos entre la tripulación ni tampoco se ha informado de "ningún impacto medioambiental", pese a que sí se han registrado "daños estructurales leves".

Desde el 28 de febrero, cuando empezaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, UKMTO ha registrado alrededor de una veintena de incidentes que afectaron a naves alrededor del golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán.

El estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz circula el 20% del crudo y del gas mundial, vive una caída drástica de su tráfico por los bombardeos en Irán y la respuesta del país persa, con ataques a bases e intereses estadounidenses en naciones del golfo Pérsico.

Irán, que cierra el estrecho de Ormuz por el norte, ha amenazado en varias ocasiones con no permitir que se exporte "un solo litro de petróleo de la región" si los ataques en su contra no cesan, mientras Washington busca aliados para patrullar el estrecho.

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