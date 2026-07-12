Cuál es el país más pequeño del mundo (y cuál el de cada continente)

Desde la espiritualidad del Vaticano hasta la belleza natural de Maldivas y Seychelles, estos destinos diminutos ofrecen experiencias culturales y paisajes impresionantes que te sorprenderán.

¿Te has preguntado alguna vez cuál es el país más pequeño del mundo? ¿y cuál es el país más pequeño de cada continente? Aunque estos países sean diminutos en tamaño, su importancia y encanto no deben pasarse por alto. Desde encantadoras ciudades-estado hasta remotas naciones insulares, estos pequeños lugares tienen mucho que ofrecer.

Algunos de estos países son tan pequeños que apenas se pueden encontrar en el mapa, pero tienen una gran influencia y atractivo. Desde el epicentro espiritual del Vaticano hasta las idílicas islas de las Maldivas, son toda una combinación única de historia, cultura y belleza natural.

Cuál es el país más pequeño del mundo

El Vaticano es el país más pequeño del mundo, un lugar de inmensa riqueza histórica, cultural y espiritual. El nombre oficial es Ciudad del Vaticano. Este microestado se encuentra completamente enclavado dentro de la ciudad de Roma, Italia. Con una superficie de apenas 0,44 kilómetros cuadrados, el Vaticano es significativamente más pequeño que cualquier otra nación soberana.

El Vaticano, gigante diplomático: cómo el Estado más pequeño del mundo mueve los hilos de la política global

Además de su tamaño, lo que lo hace especial es que es el centro espiritual y administrativo de la Iglesia católica. Su historia se remonta a la antigüedad, pero como estado independiente, fue formalmente establecido en 1929 con la firma de los Pactos de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia. Este acuerdo reconoció la soberanía del Vaticano y garantizó su independencia política.

Hoy en día es el hogar del papa y de la Curia Romana, el cuerpo administrativo central de la Iglesia. Desde allí se toman decisiones cruciales que afectan a la Iglesia católica en todo el mundo, como la crucial elección de los papas.

Información del Vaticano

Población : Ciudad del Vaticano tiene una población de alrededor de 800 habitantes, la mayoría de los cuales son clérigos, miembros de la Guardia Suiza, y trabajadores laicos, aunque sólo 673 tienen la ciudadanía vaticana, según los datos de Exteriores.

: Ciudad del Vaticano tiene una población de alrededor de 800 habitantes, la mayoría de los cuales son clérigos, miembros de la Guardia Suiza, y trabajadores laicos, aunque sólo 673 tienen la ciudadanía vaticana, según los datos de Exteriores. Lengua oficial : el latín es la lengua oficial del Vaticano, aunque el italiano es la lengua de uso común.

: el latín es la lengua oficial del Vaticano, aunque el italiano es la lengua de uso común. Moneda: el Vaticano utiliza el euro como moneda oficial, aunque no forma parte de la Unión Europea.

Cuál es el país más pequeño de cada continente

EUROPA: el país más pequeño del mundo se encuentra en Europa, y no es otro que el mencionado Vaticano. Visitar el Vaticano es adentrarse en un mundo lleno de historia, arte y espiritualidad, como veremos más adelante. En este caso, si vas de viaje al 'corazón' de la iglesia católica, te recomendamos que prepares una maleta ligera y pongas tus pies a punto para caminar y verlo todo.

ASIA: Maldivas es el país más pequeño de Asia. Tiene 300 km² de extensión. Este archipiélago, compuesto por 26 atolones y más de 1.000 islas, se extiende a lo largo de 298 kilómetros cuadrados en la parte central-norte del océano Índico. Maldivas es sinónimo de lujo y belleza natural. Sus aguas cristalinas, playas de arena blanca y vibrantes arrecifes de coral la convierten en un paraíso tropical. Es un lugar ideal para los amantes del buceo y el snorkel, ya que la vida marina aquí es simplemente espectacular.

ÁFRICA: en el océano Índico, al noreste de Madagascar, se encuentra Seychelles, el país más pequeño de África. Con una superficie de 459 kilómetros cuadrados, este archipiélago es famoso por sus playas vírgenes, su biodiversidad y su exclusividad. Las Seychelles son un destino soñado para quienes buscan tranquilidad y belleza natural.

Espectacular vista de una playa en las Seychelles.

AMÉRICA: en el Caribe, encontramos el país más pequeño del continente americano: San Cristóbal y Nieves. Con solo 261 kilómetros cuadrados, este pequeño país insular es un rincón de historia colonial y belleza natural. Las islas ofrecen una mezcla encantadora de playas, montañas y arquitectura colonial. La fortaleza de Brimstone Hill, una impresionante estructura militar del siglo XVIII, ofrece vistas espectaculares del mar Caribe. Las playas son ideales para el snorkel y el buceo, donde se puede explorar un vibrante mundo submarino.

Si nos vamos a Sudamérica, entre Guyana y la Guayana Francesa, se encuentra Surinam, el país más pequeño de la región, con 163.820 kilómetros cuadrados. Aunque relativamente pequeño en comparación con sus vecinos, Surinam tiene una rica mezcla cultural y vastas selvas tropicales. La capital, Paramaribo, es conocida por su arquitectura colonial holandesa y su diversidad étnica. Este país ofrece una combinación fascinante de influencias africanas, indígenas, europeas y asiáticas, creando una cultura única y vibrante.

OCEANÍA: Nauru es el país más pequeño de Oceanía, con solo 21 kilómetros cuadrados. Se trata de una pequeña isla en el Pacífico central. A pesar de su tamaño, Nauru tiene una historia interesante y desafíos únicos. La isla es conocida por su economía basada en la minería de fosfatos. Nauru también ofrece paisajes únicos, como la laguna de Buada, un oasis verde en el centro de la isla, y la oportunidad de aprender sobre los impactos de la minería en su entorno.

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