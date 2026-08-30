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Guerra en Ucrania

Los drones Geran 5: las nuevas armas de Rusia que son mucho más efectivas contra los sistemas de defensa ucranianos

Los detalles Son drones que llegan a alcanzar los 600 kilómetros por hora y pueden llevar hasta 150 kilos de explosivos.

Imagen de un ataque ruso en Ucrania
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Rusia está intensificando los ataques contra Ucrania y están siendo más efectivos. En los últimos cuatro días, el Kremlin ha lanzado 1.500 drones contra las ciudades ucranianas y unos 800 de ellos son de una nueva versión con motor a reacción.

Concretamente son los Geran 5, unos drones mucho más rápidos. Pueden llegar a alcanzar los 600 kilómetros por hora y eso les permite superar las defensas antidrones ucranianas, diseñadas para interceptar modelos mucho más lentos. Por tanto, interceptarlos es ahora más difícil y costoso.

"La tarea más desafiante es interceptar estos drones a reacción. El Ministerio de Defensa y el Ejército están trabajando para maximizar nuestras capacidades de interceptar cada tipo de dron ruso", ha explicado Volodímir Zelenski, presidente ucraniano.

Estos nuevos drones pueden llevar hasta 150 kilos de explosivos y Ucrania estima que Rusia ya fabrica hasta 3.000 al mes.

Uno de ellos fue el que impactó en un almacén lleno de explosivos en Kyiv, dejando lo que ha sido uno de los ataques más mortales desde el inicio de la invasión rusa con al menos 38 fallecidos.

Y Vladimir Putin los está utilizando en su nueva estrategia: atacar sin descanso al país ucraniano. Ataques con el objetivo de agotar a los ucranianos y convertir su vida en un infierno.

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