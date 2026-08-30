Al menos dos muertos y dos heridos en un ataque de Estados Unidos en la isla iraní de Larek, en el estrecho de Ormuz

Los detalles La Guardia Revolucionaria iraní ha indicado en un comunicado que hay "mártires y heridos" como consecuencia del ataque del "enemigo estadounidense-sionista", y ha advertido que habrá un "castigo".

Un ataque con dron estadounidense en la isla iraní de Larek, situada en el estratégico estrecho de Ormuz, ha dejado al menos dos muertos y dos heridos. La Guardia Revolucionaria de Irán ha calificado el ataque como un acto "agresivo" del "enemigo estadounidense-sionista" y ha prometido represalias. Un portavoz de la Guardia Revolucionaria ha advertido sobre "consecuencias" económicas y militares, describiendo el ataque como un "error estratégico" del gobierno de Trump. Según 'Al Yazira', Estados Unidos habría atacado lanzacohetes iraníes destinados a colocar minas navales. El Mando Central de EE.UU. aún no ha confirmado oficialmente el incidente.

Al menos dos personas han muerto y dos más han resultado heridas en un ataque estadounidense con dron sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

La Guardia Revolucionaria ha señalado en un comunicado de que hay "mártires y heridos" como consecuencia de un ataque del "enemigo estadounidense-sionista", y ha advertido que habrá un "castigo" por este "acto agresivo".

"La desesperación ante sus problemas domésticos y la caída de su credibilidad entre los países de la región hacen que intenten revivir su siniestro papel y justificarse ante la opinión pública con un acto agresivo, atacando la isla de Larek", ha denunciado la Guardia Revolucionaria, que ha alertado de que el ataque "tendrá una respuesta de los hijos del Irán islámico y habrá un castigo para el agresor".

Alertan de "consecuencias" para el "enemigo"

En este sentido, un portavoz de la Guardia Revolucionaria, Sardar Mohebi, ha insistido en que habrá "consecuencias" tanto en el ámbito económico como en el militar. "Ha sido un error estratégico y fatal del régimen de (Donald) Trump durante la guerra económica, un error que cambiará el equilibrio de sus planificadores y conllevará graves costes", ha augurado.

Por su parte, la televisión qatarí 'Al Yazira' ha indicado citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato que Estados Unidos ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek.

Además, la fuente ha subrayado que los cohetes estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz. "Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha añadido, antes de advertir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

Sin embargo, el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que coordina a las fuerzas militares norteamericanas en la región de Oriente Próximo por el momento no ha dado ninguna información oficial sobre lo ocurrido.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.

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