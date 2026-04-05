Pedro Rodríguez, sobre un posible final de la guerra: "Incluye bombardear mucho más. Las alternativas son muy malas"

El profesor en Relaciones Internacionales ha aseverado que para ello EEUU tendría que empezar a plantearse "si se ataca infraestructura civil o petrolífera".

Donald Trump ha anunciado este domingo el rescate del piloto que manejaba el caza derribado por Irán este pasado viernes, un "coronel muy respetado" que se encuentra "gravemente herido". Y, pese al tono triunfalista con el que lo ha anunciado el presidente estadounidense, Pedro Rodríguez ha explicado que se ha convertido "una derrota en una victoria".

"El rescate del piloto me recuerda a la evacuación de Dunkerque, como convertir una derrota en una victoria. Hasta ahora, militarmente la ofensiva militar ha sido un éxito pero estratégicamente no", ha afirmado el profesor en Relaciones Internacionales en laSexta Noticias.

Por lo tanto, se ha cuestionado "cómo acercar un final de la guerra satisfactorio para los objetivos marcados por Donald Trump", una pregunta para la que también tiene respuesta: "Incluye bombardear mucho más. El problema es que hay que empezar a plantearse si se ataca infraestructura civil, que es un crimen de guerra, o la industria petrolífera y energética de Irán".

"Las alternativas, en cualquier caso, son muy malas", ha sentenciado para terminar.

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