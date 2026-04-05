Ahora

Análisis en laSexta

Pedro Rodríguez, sobre un posible final de la guerra: "Incluye bombardear mucho más. Las alternativas son muy malas"

El profesor en Relaciones Internacionales ha aseverado que para ello EEUU tendría que empezar a plantearse "si se ataca infraestructura civil o petrolífera".

Pedro Rodríguez, en laSexta

Donald Trump ha anunciado este domingo el rescate del piloto que manejaba el caza derribado por Irán este pasado viernes, un "coronel muy respetado" que se encuentra "gravemente herido". Y, pese al tono triunfalista con el que lo ha anunciado el presidente estadounidense, Pedro Rodríguez ha explicado que se ha convertido "una derrota en una victoria".

"El rescate del piloto me recuerda a la evacuación de Dunkerque, como convertir una derrota en una victoria. Hasta ahora, militarmente la ofensiva militar ha sido un éxito pero estratégicamente no", ha afirmado el profesor en Relaciones Internacionales en laSexta Noticias.

Por lo tanto, se ha cuestionado "cómo acercar un final de la guerra satisfactorio para los objetivos marcados por Donald Trump", una pregunta para la que también tiene respuesta: "Incluye bombardear mucho más. El problema es que hay que empezar a plantearse si se ataca infraestructura civil, que es un crimen de guerra, o la industria petrolífera y energética de Irán".

"Las alternativas, en cualquier caso, son muy malas", ha sentenciado para terminar.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. De la ira a la diplomacia en minutos: Trump llama "malditos locos" a los líderes de Irán, pero ve factible un pacto este lunes
  2. Desde Bárcenas y la Kitchen hasta Ábalos y el caso Koldo: los fantasmas políticos del pasado que persiguen al PP y al PSOE
  3. Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi
  4. Durmiendo como "murciélagos" rumbo a la Luna: la Artemis II da otro paso hacia la historia a pesar de un nuevo fallo del inodoro
  5. El emérito vuelve a España: Juan Carlos I reaparece en los toros en La Maestranza de Sevilla
  6. La pesadilla de los inquilinos de un edificio que un fondo buitre quiere vender "al mejor postor": "Nos dijeron que en junio entregásemos las llaves"