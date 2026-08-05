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Violencia machista

Indignación en Perú por la agresión sexual de un director de orquesta a una cantante: fue ignorada durante meses por el grupo

Los detalles Naldy Saldaña dejó su trabajo tras sufrir agresiones continuadas. Hasta su denuncia pública en televisión, nadie había tomado medidas contra el agresor, César Sánchez Chavesta.

Imagen de una de las agresiones de César Sánchez a la cantante Naldy Saldaña
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Besos, placajes y tocamientos continuados hasta que renunció a su trabajo. Eso es lo que ha soportado durante meses Naldy Saldaña, una popular cantante de cumbia de Perú, a manos del director de su orquesta.

Aunque nadie le hacía caso, terminó denunciando los hechos en la televisión, provocando una gran ola de indignación en Perú y haciendo que las autoridades se hagan cargo del caso.

Saldaña trabajaba como cantante en una orquesta y, ante las agresiones de su director, incluso llegó a evitar ir al baño para no estar a solas con su director musical, César Sánchez. Cuando salía, él se le abalanzaba y la agredía sexualmente.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran claramente que ella se cubría el pecho con ambas manos e intentaba protegerse. En el vídeo, él consigue inmovilizarla y la toca por todo el cuerpo. Finalmente, ella consigue zafarse del agresor y huir.

La mujer ha declarado en televisión la impotencia y soledad que sintió al sufrir esta agresión. "No sabía muy bien a quién decirle, quién me podía ayudar. Me sentía muy vulnerada en ese momento", ha comentado.

"Yo voy al baño. Cuando salgo, me quiere dar... como a no dejarme pasar. Él viene, no me deja pasar, me empieza a tocar", ha relatado.

Ignorada durante meses

Saldaña ha explicado que el agresor le dijo que "le gustaba" y que "nadie se iba a enterar". "No es la primera vez. En ese mes que pasó, yo evitaba ir al baño", ha añadido.

Gracias a su denuncia en televisión, su orquesta por fin ha tomado medidas contra Sánchez, después de haber ignorado a la cantante durante meses.

"Hemos decidido separar de sus funciones al director de la orquesta César Sánchez Chavesta", ha informado el grupo en un comunicado. Ahora, con la población peruana escandalizada, Policía y Fiscalía investigan la agresión.

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