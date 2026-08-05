Putin se ceba con Kyiv con un bombardeo masivo que deja al menos 17 muertos: "Simplemente no tuvimos tiempo. Nos levantamos y corrimos"

Los detalles En los dos últimos meses, Rusia ha lanzado contra Ucrania más de 500 misiles y cerca de 11.500 drones mientras Zelenski denuncia que los objetivos han vuelto a ser instalaciones civiles, entre ellos un almacén de comida.

La guerra de Putin contra Ucrania atraviesa su peor momento, con un verano especialmente violento. Las fuerzas ucranianas intensifican su contraofensiva, atacando objetivos clave en territorio ruso. En respuesta, Putin ha ordenado un bombardeo masivo sobre Kyiv, causando al menos 17 muertos, y ha reestructurado su cúpula militar. Los ataques rusos continúan, afectando también a zonas como Odesa, y han lanzado más de 500 misiles y 11.500 drones en dos meses. Zelenski ha criticado la falta de sistemas antibalísticos de los aliados, mientras que la Unión Europea promete más sanciones y apoyo militar. Los ataques ucranianos han penetrado hasta 1.500 kilómetros dentro de Rusia.

Ya es oficial que la guerra de Putin contra Ucrania no va como a él le gustaría. Rusia vive el peor y más cruento verano de toda la ofensiva. Los de Zelenski aumentan su contraofensiva y adentran sus ataques en el territorio ruso. Golpean objetivos clave como almacenes, cuarteles, centros de datos y refinerías.

En las últimas horas, el presidente ruso se ha desquitado ordenando un bombardeo masivo contra Kyiv que ha dejado al menos 17 muertos. Además, este miércoles ha sacudido el escalafón de su Ejército cambiando a varios altos mandos.

Mientras, a Ucrania se le amontonan las lágrimas como los cadáveres en una estación de la capital. Son víctimas de una noche aciaga en la que las bombas de Putin estremecieron a toda la región de Kyiv. Han dejado decenas de muertos y cerca de medio centenar de heridos.

"Simplemente no tuvimos tiempo. Nos levantamos y corrimos", ha declarado Ivan Braga, conductor de un camión desde la región de Kyiv. Los ataques rusos han seguido este miércoles durante todo el día golpeando y matando, además de en otras zonas como la costera Odesa.

En los dos últimos meses, Rusia ha lanzado contra Ucrania más de 500 misiles y cerca de 11.500 drones. El presidente ucraniano ha denunciado que los objetivos han vuelto a ser instalaciones civiles, entre ellos un almacén de comida. "No podemos dormir. La gente vive con un miedo constante", ha contado Iryna Provorna, una mujer ucraniana.

Rusia ha lanzado contra Ucrania más de 500 misiles y cerca de 11.500 drones

Ante esto, Zelenski ha mandado un recado a los países aliados: "Los retrasos en su suministro, o la falta de voluntad para suministrar sistema antibalísticos, conducen directamente a estas terribles pérdidas humanas y a la destrucción".

Aunque los eurolíderes han hecho hincapié en el apoyo incondicional. "La Unión Europea y sus socios seguirán aumentando la presión sobre Rusia, en particular mediante nuevas sanciones, al tiempo que refuerzan el apoyo militar a Ucrania", ha escrito el presidente francés, Emmanuel Macron.

Frente a esto, Putin ha renovado su cúpula militar estableciendo como prioridad conservar Donetsk y reagrupando fuerzas para contrarrestar la relanzada campaña de ataques ucranianos, como el que este miércoles regolpeaba a su mayor empresa logística, el Amazon ruso.

Los ataques ucranianos han llegado a adentrarse 1.500 kilómetros de la frontera. Este cuarto verano de la guerra de Putin está siendo para sus compatriotas el más cruento.

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