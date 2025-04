Las impactantes imágenes de la violenta detención de un migrante en Massachusetts: revientan la ventanilla y se lo llevan aunque no le buscaban a él

La antinmigración se ha convertido en la obsesión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hasta el punto de que los agentes especializados en estas cuestiones se sienten impunes y utilizan todas las técnicas de violencia a su alcance.

La última la ha sufrido Juan Francisco Méndez y su esposa Marilú, que le acompañaba al dentista en New Bedford, Massachusetts. Ambos estaban en el coche cuando sufrieron la 'emboscada' de uno de los agentes.

Estos les dieron el alto y le pidieron que bajara la ventanilla porque 'querían hablar'. Tras esto, les indicaron que bajaran del vehículo y el policía le amenazó. "Esto puede ser duro o fácil", les dijo. El matrimonio, que no se fiaba, decidió llamar a su abogada y contarle lo que estaba pasando. Ella les dio una orden clara: "No bajéis del coche".

El incumplimiento de la orden hizo que el agente se llenara de rabia y rompiera a martillazo limpio la ventanilla del vehículo -a la vez que le insultaba- para detener a Juan Francisco por ser de origen guatemalteco; mientras que él solo quería esperar a que llegase su abogada para solucionar el entuerto.

De hecho, así les avisaron: "Hasta que no venga mi abogada no voy a hablar", les dijo instantes antes de la brutal intervención, una frase que ignoró el policía. La abogada de Juan Francisco confiesa que, cuando llegó, no daba crédito al ver cómo se lo llevaban esposado. "Llevo 27 años trabajando en inmigración, y esta fue la primera vez que vi estas medidas tan violentas y drásticas" , ha lamentado su representante Ondine Galvez-Sniffin, sorprendida por la violencia que emplearon en su detención.

Juan Francisco Méndez es de Guatemala y solicitante de asilo, pero, como indica su abogada, nunca ha cometido ningún delito. Además, después de la brutal intervención, Ondine se enteró de que no era a él a quien buscaban, sino a otro hombre.

Marilú, esposa del detenido, denuncia que el hecho de que se llevaran a su marido preso está pasando factura a toda la familia, también al hijo de la pareja. De quien asegura que "está dejando de comer" a consecuencia de la detención de su padre. "Estoy muy preocupada", ha indicado.

Esta detención, así como la política antimigratoria de Donald Trump, también la condenan la gobernadora de Massachussets, Maura Haley. "Es aterrador y hay mucha gente que está comprensiblemente aterrada ahora mismo", ha indicado. Y el alcalde de New Bedford, John Mitchell: "Necesito saber qué está pasando".

Como deja claro Ryan Sullivan, abogado especializado en migración, en este vídeo, con este tipo de actuaciones lo que están diciendo es que "da igual lo que se haga, porque derribarán puertas, detendrán a gente y violarán la Constitución" con tal de cumplir con su misión. Unas actuaciones en las que se emplea el más absoluto salvajismo.