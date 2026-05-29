Hungría ya mira hacia Europa: la UE desbloqueará 16.400 millones de euros tras la salida del Gobierno de Viktor Orbán

El contexto Le medida ha sido anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha puesto en valor el acuerdo político con el nuevo Gobierno húngaro de Péter Magyar porque sienta las bases de importantes reformas en áreas clave para garantizar el Estado de derecho.

Hungría avanza hacia la normalización de relaciones con la Unión Europea tras el desbloqueo de 16.400 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación, retenidos por la anterior gestión de Viktor Orbán. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó el cambio en Hungría y anunció el desbloqueo de 10.000 millones de euros, sujeto a reformas. El nuevo primer ministro, Péter Magyar, aseguró colaboración con la UE. Además, se descongelarán 4.200 millones de fondos de cohesión y 2.200 millones ligados a reformas. Hungría debe cumplir con las reformas antes de agosto para recibir los fondos.

Hungría ya da pasos hacia la normalización de relaciones con la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes el desbloqueo de cerca de 16.400 millones de euros en fondos de cohesión y recuperación al país que permanecían retenidos por la deriva antidemocrática del anterior Gobierno liderado por Viktor Orbán.

"Solo han pasado unas semanas, pero podemos ya sentir un fuerte aire de cambio en toda Hungría", ha afirmado Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas acompañada por le nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, quien ha celebrado el acuerdo "muy importante" para su país y garantizado que cooperará con la Unión "en interés del pueblo húngaro y de los ciudadanos europeos".

La jefa del Ejecutivo comunitario ha puesto en valor el acuerdo político con el nuevo Gobierno húngaro porque sienta las bases de importantes reformas en áreas clave para garantizar el Estado de derecho y la protección de los fondos comunitarios, por ejemplo en materia de lucha contra la corrupción.

"Hemos acordado una base sólida y segura. Por ello, sujeto a las reformas que están siendo adoptadas y a las inversiones puestas en marchar, me alegra anunciar que podemos desbloquear 10.000 millones de euros para Hungría", ha explicado la presidenta comunitaria, en referencia a los fondos correspondientes al plan de recuperación para Hungría que, según las reglas de la UE, debe ser ejecutado antes de que finalice agosto para que Budapest no pierda este apoyo.

Von der Leyen ha anunciado asimismo que descongelará otras partidas retenidas, en concreto 4.200 millones de fondos de cohesión paralizados por el mecanismo de condicionalidad que impide el desembolso de ayudas si ponen en riesgo el Estado de derecho, y otros 2.200 millones ligados a reformas para restituir derechos fundamentales, incluida la libertad académica.

"Me gustaría agradecer a mis colegas, todos los ministros húngaros y colegas en el Gobierno, trabajando muy, muy duro todos los días, todas las noches. Hubo algunos puntos en los que pensé que era inútil y que no era posible hacerlo tan rápido, pero estamos aquí y estamos muy felices. Estoy seguro de que todos los húngaros serán muy felices", ha señalado Magyar durante el anuncio.

Luz verde, en julio

Con respecto a los 10.000 millones del fondo de recuperación (6.500 millones en ayudas directas y 3.500 millones en préstamos), el paso de este viernes no significa que los recursos se vayan a desembolsar inmediatamente, sino que Budapest tendrá que cumplir con las reformas pactadas con las autoridades comunitarias antes de que acabe agosto. En concreto, se espera que el gobierno de Magyar envíe la semana que viene el plan de recuperación húngaro revisado con los cambios pactados entre ambas partes.

Bruselas prevé dar luz verde al documento en julio, lo que en la práctica deja a las autoridades húngaras con apenas unas semanas para cumplir con sus compromisos antes del 31 de agosto.

Esta retención de fondos responde al prolongado pulso entre las instituciones comunitarias y el anterior ejecutivo húngaro que encabezó el ultranacionalista Orbán, marcado por las constantes advertencias europeas sobre el deterioro democrático de Hungría y la controversia por la aprobación de leyes restrictivas contra el colectivo LGTBIQ, entre otros aspectos.

El grueso de este dinero se encontraba retenido desde diciembre de 2022, momento en el que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea activaron unos inéditos mecanismos de protección del presupuesto comunitario debido a lo que consideraron deficiencias en materia de independencia judicial, vulneraciones de derechos civiles y los riesgos de corrupción sistémica durante el mandato de Orbán.

Antes del histórico acuerdo político anunciado este viernes, las últimas inyecciones directas de capital comunitario hacia Hungría se materializaron entre finales de 2023 y principios de 2024. Bruselas transfirió a Budapest 779,5 millones de euros a finales de diciembre de 2023 en concepto de prefinanciación para el plan REPowerEU, seguidos de un abono de 140,1 millones de euros en enero de 2024 correspondientes a los anticipos del Mecanismo de Recuperación.

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