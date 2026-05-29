El CIS de Tezanos mantiene al PSOE más de 11 puntos por encima del PP antes de la imputación de Zapatero y de la entrada de la UCO en Ferraz

Los datos La formación socialista baja dos décimas, mientras el PP sube 1,3 puntos y Vox también aumenta 1,5 puntos su anterior resultado en el barómetro.

Dos décimas. Es la caída mínima que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) registra en la intención de voto al PSOE en su último barómetro, una encuesta realizada antes de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

Según los datos del CIS, el PSOE ganaría las próximas elecciones generales con un 36,2% de los votos, más de 11 puntos por encima de un PP que mejora sus resultados respecto al mes de mayo, colocándose con el 24,9% de los votos. Vox sería la formación que más sube, colocándose en un 16,2% de los votos tras una subida del 1,5%.

Por debajo de la barrera del 10% del voto encontramos a un Sumar que se aleja cada vez más del 6%, bajando una décima hasta situarse en el 5,7% del voto. ERC lograría un 2,6% del voto, bajando tres décimas; Podemos subiría tres décimas hasta lograr el 2,5% de los votos y Se Acabó la Fiesta volvería a subir hasta siete décimas tras bajar en mayo, con el 2,4% de los votos.

La encuesta procede de 4.016 entrevistas telefónicas realizadas por el CIS entre el 4 y el 18 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas.

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