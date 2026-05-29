Trump vuelve a cargar contra los migrantes comparándolos con extraterrestres en una web de la Casa Blanca: "La verdad ya no está ahí fuera. Está aquí"

El contexto En la nueva página, aliens.gov, se da detalle de los migrantes que han sido detenidos y su país de origen en un mapa. "El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que representan los 'extraterrestres' para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación", reza.

Donald Trump ha lanzado una polémica web llamada aliens.gov, donde arremete contra los migrantes comparándolos con extraterrestres. La página, con un diseño que recuerda a 'Expediente X', destaca que Trump fue el primero en denunciar el supuesto peligro que representan los migrantes para Estados Unidos. Incluye un mapa que detalla las detenciones de migrantes por estado y un contador de arrestos en tiempo real. La web critica a anteriores líderes por encubrir la situación y alaba a Trump por su valentía. También promueve la deportación masiva de migrantes, intensificando su retórica antimigración.

Donald Trump tiene para todos y los migrantes son su objetivo desde que volvió a la Casa Blanca. El presidente estadounidense ha vuelto a hacer gala este viernes de la política más racista con el lanzamiento de aliens.gov, una nueva web de la Casa Blanca donde carga contra los migrantes y los compara con extraterrestres.

Con letras verdes y fondo negro estrellado al más puro estilo 'Expediente X', la página resalta que "el presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que representan los 'extraterrestres' para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación" y asegura que "la verdad ya no está ahí fuera. Está aquí".

No se queda ahí. Para dejar claro de lo que se habla es de los migrantes y en su deshumanización, la web cuenta con un mapa de Estados Unidos donde se detallan todas las detenciones de migrantes por estados y ciudades. Además, muestra un contador en tiempo real de los arrestos.

"Innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios sabían exactamente lo que estaba sucediendo. En lugar de proteger a los ciudadanos estadounidenses, optaron por encubrirlo e incluso acelerar la invasión", reza la web, que alaba la figura de Trump y sus política antimigración. "Un hombre finalmente tuvo el valor de decir la verdad", dice sobre el líder estadounidense.

"¡Deportémoslos a todos!"

Así, también señalan a la población que si han visto "el secuestro de algún alienígena" no se alarmen. "Nosotros nos encargaremos de él… y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen", sentencian, a la vez que llaman a la deportación masiva. "Estos 'extranjeros' son los millones de ILEGALES que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad. El presidente Trump dijo la verdad. Se acabó el encubrimiento. Aseguremos la frontera. ¡Deportémoslos a todos!", culminan.

El lanzamiento de esta página web, que se ha anunciado en las redes oficiales con un "caminan entre nosotros", es uno más de los movimientos de racismo y odio del presidente estadounidense tras las muertes perpetrada por el ICE y la detención de miles de personas.

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