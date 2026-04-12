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Tras las elecciones

Magyar promete que Hungría será "un fuerte aliado de la UE y de la OTAN": "El pueblo ha dicho 'sí' a Europa"

¿Por qué es importante? Ya en su primer discurso tras ganar los comicios, el líder de Tisza ha dejado claro que cambiará la postura de Orbán en Europa y se alejará de Rusia para mostrarse más cercano con la Unión Europea.

Péter Magyar, nuevo primer ministro de HungríaPéter Magyar, nuevo primer ministro de HungríaReuters
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Péter Magyar ha ganado las elecciones en Hungría. El conservador líder del partido Tisza tiene ideas similares en algunos aspectos con el hasta ahora primer ministro Viktor Orbán, pero al mismo tiempo tiene una diferencia clara: su visión de Europa. Porque Magyar ha dejado claro en su primer discurso tras los comicios que su país será "un fuerte aliado de la UE y de la OTAN" y acabará con la postura prorrusa de su antecesor.

"¡Lo logramos! El Tisza y Hungría ganaron estas elecciones. No por poco, sino por mucho. De hecho, por mucho. Juntos reemplazamos el régimen de Orbán, juntos liberamos Hungría, recuperamos nuestra patria", ha comenzado el ganador de las elecciones en su discurso de celebración.

Magyar ha dejado claro que en la historia de Hungría "ningún partido ha recibido jamás un mandato tan contundente como el Partido Tisza": "Nos han otorgado el mandato de construir una patria funcional y humana para todos nosotros". Y lo ha hecho obteniendo una supermayoría en el Parlamento de 138 representantes de los 199, más de dos tercios de la representación del Parlamento.

Por ello, ha señalado que el resultado permitirá que "la transición sea lo más efectiva, pacífica y fluida posible". "Queridos amigos, hace dos años, un pequeño grupo de personas emprendió un viaje, y al final, en la batalla de David contra Goliat, triunfó el amor, porque al final, el amor siempre triunfa", ha añadido.

Y, en su discurso, ha señalado claramente que su posición internacional estará del lado europeo: "El pueblo húngaro ha dicho hoy 'sí' a Europa, ha dicho 'sí' a una Hungría libre. El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE". No solo eso, sino que Magyar ha garantizado que Hungría será "un fuerte aliado de la UE y de la OTAN".

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