Del "Españoles, Franco ha muerto" a la reina de Inglaterra o Kim Jong-il: los anuncios en televisión sobre la muerte de líderes que hicieron historia

El contexto Un presentador de la televisión iraní confirmó entre lágrimas el fallecimiento de Jamenei. Sin embargo, no es la primera vez que la persona a la que se le encomienda la tarea de dar esa noticia rompe a llorar al hacerlo.

El fallecimiento de un líder nacional es una noticia que conmueve y deja huella en la historia de la televisión. En Irán, un presentador no pudo contener las lágrimas al anunciar la muerte de Jamenei, mientras que en Corea del Norte, la noticia del fallecimiento de Kim Jong-il fue dada entre sollozos por una presentadora. En Venezuela, la emoción dominó el anuncio de la muerte de Hugo Chávez, y en Cuba, la voz militar se quebró al informar sobre Fidel Castro. En España, la famosa frase "Españoles, Franco ha muerto" quedó grabada en la memoria colectiva. La BBC también tuvo momentos solemnes al comunicar las muertes de la Reina de Inglaterra y Diana de Gales. Estos anuncios televisivos reflejan el impacto emocional de estas pérdidas.

El fallecimiento del líder de un país es una de las noticias más difíciles de dar. Este domingo, un presentador de la televisión estatal iraní no podía contener las lágrimas al confirmar la muerte de Jamenei. Sin embargo, no es la primera vez que un presentador de noticias rompe a llorar cuando lo hace.

En Corea del Norte, la programación se interrumpió para informar de que había fallecido Kim Jong-il "por exceso de trabajo físico y mental", según expresó la presentadora para referirse al infarto que sufrió el dictador cuando viajaba en su tren privado. La encargada de informar en el país de todas las grandes noticias lo contó a lágrima viva.

Momentos en los que se tira de bandera para comunicar "la información más dura y trágica", siempre que a Maduro se lo permitan las emociones. "Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez", declaró, mientras que en Cuba, se rompió la voz militar más ronca y con más galones al hablar de la pérdida del "comandante en jefe de la revolución cubana, Fidel Castro".

En España, nunca se olvidarán las palabras "Españoles, Franco ha muerto". De esta forma, el presidente Arias Navarro le ponía voz a la noticia que ya nos habían contado los periódicos.

Por su parte, la 'BBC' fue la encargada de comunicar la muerte de la reina de Inglaterra, con un presentador con un traje oscuro y corbata negra en un luto que, sin embargo, no pudo pautarse igual para informar de una muerte especialmente trágica: la de Diana de Gales.

Y es que la forma en la que la televisión anuncia el fallecimiento de sus líderes en todo el mundo también pasa a la historia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.