Una persona herida en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona

¿Por qué es importante? Este ciudadano tiene supuestos antecedentes por tráfico de personas. Se le dio el alto, huyó a pie y disparó a un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Una persona resultó herida y está en estado crítico tras ser baleada por la Patrulla Fronteriza en Arizona, según medios estadounidenses. El individuo, un ciudadano armado con antecedentes de tráfico de personas, fue identificado como el objetivo de un operativo. El incidente ocurrió en el condado de Pima, cerca de la frontera con México, a las 7:30 hora local. Tras disparar contra un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los agentes respondieron al fuego. La víctima fue trasladada en helicóptero a un hospital en Tucson. El suceso se produce días después de otro tiroteo en Minneapolis, generando debate en el país.

Una persona ha resultado herida y se encuentra en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, según ha informado medios estadounidenses, que citan a las fuerzas seguridad que investigan el hecho. La persona baleada sería un ciudadano estadounidense armado, con supuestos antecedentes de tráfico de personas, específicamente de inmigrantes indocumentados, dijo una fuente a la 'cadena CBS'.

El hecho ha ocurrido en el sur del condado de Pima, que comparte frontera con México, alrededor de las 7:30 hora local de Arizona (14:30 GMT), según la información que ofrecido el Departamento del Sheriff del Condado de Pima citado por 'NBC'. Asimismo, el Distrito de Bomberos de Santa Rita ha reportado que la persona fue llevado en helicóptero a un hospital de Tucson, donde se encuentra ingresada en estado crítico, tal y como ha recogido la 'Agencia EFE'.

Este ciudadano sería el objetivo de un operativo de la Patrulla Fronteriza, que huyó a pie tras una parada de tráfico y disparó contra un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos(CBP) y los agentes de la Patrulla Fronteriza que se encontraban en tierra respondieron al fuego, según ha trasladado la fuente a 'CBS'. No obstante, los agentes de Fronteras no han dado información

Con todo, el Departamento del Alguacil de Pima se ha referido a la persona herida como "sospechoso". El incidente ha ocurrido cuatro días después de la muerte a tiros de Alex Pretti el pasado sábado en la ciudad de Minneapolis, cuando agentes de CBP, dispararon contra el hombre mientras grababa las acciones de los agentes de inmigración, lo que ha causado un gran debate en el país.

