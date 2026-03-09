Ahora

Un régimen opresor

La historia de Ramtin, activista LGTBIQ+, torturado por el régimen iraní: "Me tiraban mierda en la cara o me meaban"
Levantar la bandera LGTBIQ+ bajo el régimen de Jamenei le causó a Ramtin Zigorat innumerables agresiones. "Un día me pegaron tanto que perdí la memoria durante dos días", confiesa el activista LGTBIQ+. En ese momento tenía 17 años y fueron su hermano y un amigo quien le castigaron.

Pese a eso, su lucha no cesó y participaba en reuniones clandestinas y acciones de calle. Pero la policía era implacable con ellos. Como se puede ver en las imágenes que aparecen en el vídeo que acompaña esta noticia, el régimen iraní ejecutaba y castigaba a miembros del colectivo. En el caso de Ramtin, lo detuvieron, lo violaron y hasta lo torturaron.

"Me tiraban mierda en la cara o me meaban. Me decían que me iban a meter botellas, que iban a matar a su familia", cuenta a laSexta. Añade, además, que "cuando me violaron cuatro personas, no tenía dónde ir a denunciar porque si lo denuncias también te matan".

Tras meses en la cárcel, consiguió la libertad. "No me soltaron. Mi madre vendió sus terrenos y pagó 30.000 euros a unos hombres para que cambiaran mi nombre y me pudieran sacar de la cárcel", relata.

También pagando escapó de una condena a muerte en Irán y llegó a Europa. Aunque arrastra secuelas, como los dientes destrozados por las palizas, aquí se siente libre para seguir luchando por su pueblo.

"La gente dice en las manifestaciones: "Jamenei, maricón", y yo digo: el maricón soy yo, que llevo luchando toda la vida contra este régimen", señala Ramtin, quien espera poder volver a su país sin tener que esconderse.

