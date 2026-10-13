La historia de David Xu: un ingeniero que envenenó con cadmio a su compañera de laboratorio en Berkeley

Los detalles Rong Yuan, la víctima, ha destapado este crimen en el que su compañero de laboratorio le echó en el agua el elemento químico y le acabó envenenando tanto a ella como a sus padres.

David Xu, un ingeniero, envenenó durante dos años a su compañera de laboratorio, Rong Yuan, en Berkeley, California, utilizando cadmio en su agua. Yuan sufría síntomas como vómitos y caída de pelo sin saber su causa. Tras notar un olor extraño en su botella, instaló una cámara y descubrió a Xu envenenándola. El agua contenía cadmio 3,5 millones de veces por encima del límite legal, afectando también a sus padres. Xu fue condenado a dos años de libertad condicional por intento de asesinato en 2019, pero la condena por delito grave fue eliminada de su expediente. Yuan compartió su historia en memoria de su padre fallecido.

Destapa el bidón de agua y le echa un chorro de cadmio. Es el modus operandi de David Xu, un ingeniero que durante dos años envenenó a su compañera de laboratorio, Rong Yuan, en Berkeley, California (EEUU).

"Estoy en shock. No sé por qué lo hizo. Es un cobarde", ha asegurado a 'ABC 7 News' al hacer público el suceso que ocurrió hace algunos años.

Yuan estaba sufriendo una serie de síntomas de los que no lograba encontrar el origen. Tras decenas de visitas al médico por vómitos y caída de pelo, alertada por un extraño olor en la botella, Yuan instaló una cámara en su escritorio.

"Nunca esperé poder capturar a nadie", ha comentado al citado medio de comunicación. Pero lo que descubrió fue a su compañero de laboratorio, David Xu, envenenándola. El agua que se tomaba excedía el límite legal de cadmio, un elemento químico, en 3,5 millones de veces. Tanto ella como sus padres resultaron intoxicados: "No creo que merezca una segunda oportunidad. ¿Para qué?".

A Xu le cayeron dos años de libertad condicional por intento de asesinato en 2019. Ahora, la Justicia ha eliminado de su expediente la condena por delito grave: "No sé por qué".

Yuan ha hecho pública su tremenda historia en homenaje a su padre, fallecido en 2025 por problemas de corazón.

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