Un hermano alcohólico que murió a los 42 años: el origen de la obsesión de Trump con acabar con el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una fuerte aversión al narcotráfico, influenciada por su experiencia personal con su hermano Fred. Fred Trump, el segundo hijo de la familia, era un hombre carismático que eligió la aviación como carrera, pero su adicción al alcohol le costó su trabajo como piloto y, finalmente, su vida a los 42 años. Esta tragedia familiar marcó profundamente a Donald, quien nunca ha consumido alcohol, siguiendo el consejo de su hermano. Fred se convirtió en una gran influencia para Trump, quien terminó heredando el imperio familiar y asumiendo el liderazgo.

Una de las mayores obsesiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es su lucha contra el narcotráfico, que nace de lo personal. "Tenía un hermano, Fred, un gran tío, muy guapo, que tenía la mejor personalidad, mucho mejor que la mía, pero tenía un problema con el alcohol", expresó el estadounidense durante una rueda de prensa.

Fred era el segundo hijo del matrimonio Trump, el varón de más edad. Tendría que haber heredado el imperio de la familia, pero lejos de interesarse por lo que su padre quería para él, Fred Junior tenía otros planes para su futuro: la aviación.

El hermano del presidente estadounidense trabajó como piloto hasta que le echaron por su problema con la bebida, una adicción que le provocó la muerte a los 42 años de un ataque cardíaco. "Tenía una vida muy dura por su alcoholismo", manifestó el inquilino de la Casa Blanca.

Así, Donald Trump se convirtió en el heredero de los negocios familiares y en el cabeza de familia, y pese a que vivió bien de cerca el alcoholismo, nunca ha probado ni una gota de alcohol.

"Él siempre me decía que no bebiera, y era mayor que yo, así que le hice caso, le respetaba. Siempre me decía que no bebiese y que no fumase, una y otra vez, y hasta el día de hoy no he probado el alcohol. No me interesa, ni he fumado un cigarro", expresó el presidente de EEUU en memoria de su hermano Fred, que se convirtió en una gran influencia para él.

