La Guardia Civil desaloja a unos okupas que habían entrado en una urbanización a 48 horas de que sus dueños entraran a vivir en Cobeña

Los detalles La urbanización, recién construida, todavía estaba vacía ya que a los vecinos todavía les quedaban dos días antes de entrar a vivir en sus nuevos domicilios en la localidad madrileña.

Este sábado, vecinos de Cobeña, Madrid, descubrieron que sus casas habían sido ocupadas a solo 48 horas de recibir las llaves. Unas 20 personas, incluyendo familias con niños, irrumpieron en una urbanización recién construida, saltando la valla y rompiendo el candado de seguridad. Algunos incluso cambiaron las cerraduras de las viviendas. Sin embargo, la rápida intervención de la Guardia Civil, alertada por vecinos de la zona, logró desalojar a los ocupantes. Ahora, agentes patrullan el área para evitar nuevos intentos de ocupación, mientras los propietarios esperan recibir sus llaves este lunes, tras años de pagos.

