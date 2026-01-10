Ahora

Madrid

La Guardia Civil desaloja a unos okupas que habían entrado en una urbanización a 48 horas de que sus dueños entraran a vivir en Cobeña

Los detalles La urbanización, recién construida, todavía estaba vacía ya que a los vecinos todavía les quedaban dos días antes de entrar a vivir en sus nuevos domicilios en la localidad madrileña.

Imagen del edificio ocupado en Cobeña
Estaban a punto de entrar en sus casas y a 48 horas de acceder se han enterado de que se las habían ocupado. Es la situación que han vivido este sábado unos vecinos de la localidad madrileña de Cobeña.

Unas 20 personas, incluidas familias con niños, han entrado en una urbanización recién construida para ocuparla. Para ello, han saltado la valla que la protegía y han roto el candado que también había y han accedido a las diferentes casas. De hecho, algunos hasta han llegado a cambiar la cerradura de las casas.

No obstante, gracias al aviso de los vecinos de la misma calle, la Guardia Civil ha actuado y les ha desalojado para volver a liberar unos domicilios que algunos propietarios llevaban hasta dos años pagando.

Además, varios agentes patrullan la zona para evitar vuelvan a entrar a la espera de que este lunes puedan ya recibir las llaves de su casa.

