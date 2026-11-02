Detienen a dos menores y decretan prisión a otro por promover los saqueos de Barcelona a través de los canales Blocus

Los detalles Las jóvenes capturadas por la Policía Nacional y los Mossos participaron, presuntamente, en la organización de los disturbios registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a dos menores en las comarcas del Maresme y el Bages por su presunta implicación en los disturbios y saqueos en Barcelona el 24 de octubre. Las jóvenes estarían vinculadas a los canales de comunicación de 'Blocus', utilizados para promover y coordinar acciones violentas. Según los investigadores, eran administradoras de grupos creados para coordinar los disturbios y participaron activamente en ellos. La investigación sigue abierta bajo la coordinación de la Fiscalía Provincial de Barcelona. El acceso a estos grupos se facilitó mediante carteles en redes sociales y una publicación en TikTok con un código QR para un canal de WhatsApp.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido este lunes a dos menores de edad en las comarcas barcelonesas del Maresme y el Bages por su presunta relación con los disturbios y saqueos registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre, según han informado en redes sociales y una nota de prensa. Ambas jóvenes estarían vinculadas a los canales de comunicación de 'Blocus', desde los que presuntamente se promovieron y coordinaron las acciones violentas.

Según han informado los investigadores, las dos menores eran administradoras de diferentes grupos de comunicación creados para coordinar los disturbios. Las pesquisas también han permitido determinar que habrían tenido una participación activa en la dinamización de estos canales. La investigación, a pesar de estas detenciones, continúa abierta y la están llevando a cabo desarrollada ambos cuerpos policiales y bajo la coordinación de la Sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Barcelona

El acceso a los grupos se habría promovido a través de carteles difundidos en redes sociales, concretamente mediante una publicación en TikTok que incluía un código QR para acceder directamente a un canal de WhatsApp. Desde estos espacios se habrían difundido y coordinado las convocatorias que terminaron en saqueos y altercados por los que hubo más de 120 detenidos.

Prisión para un joven de 21

Paralelamente, un juez de Barcelona ha acordado este lunes prisión sin fianza para un joven de 21 años detenido el pasado sábado en Cabrera d'Anoia (Barcelona) acusado de promover los disturbios de 'Blocus' del pasado 24 de octubre al administrar uno de los chats usados para coordinar las acciones violentas. Fue capturado el pasado sábado por los Mossos d'Esquadra en Cabrera d'Anoia.

Al igual que las menores detenidas, el joven estaba acusado de ser el administrador de uno de los grupos utilizados para promover y coordinar las acciones, además de tener una participación activa en la dinamización del grupo y en los propios saqueos.

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