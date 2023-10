El grupo islamista Hamás ha difundido este lunes el vídeo de una rehén israelí capturada en Gaza, que sigue viva y está entre los dos centenares de cautivos en la Franja de Gaza, mientras sigue el conflicto armado entre Israel y las milicias palestinas del enclave.

"Se preocupan por mí, me están cuidando, me dan pastillas, todo está bien, solo pido que me devuelvan a casa lo antes posible. A mi familia, mis padres y mis hermanos, por favor, sacadme de aquí lo antes posible", ha expresado la rehén, de 21 años y de la localidad de Shoham, en una grabación en vídeo donde se le ve tendida en una cama herida en el brazo.

La joven se identifica como Maya Sham, fue secuestrada el sábado 7 de octubre "por la mañana temprano", cuando se iba de la fiesta cerca de Gaza y donde al menos 260 personas fueron masacradas. Otras capturadas durante el ataque por tierra, mar y aire de Hamás que pilló por sorpresa a Israel.

Según añadió en el vídeo, Sham se lesionó "gravemente en la mano" en aquel momento, tras lo que la llevaron a Gaza, donde dice que fue atendida durante tres horas de su herida. En respuesta a la difusión del vídeo, la portavocía militar israelí ha asegurado haber informado hace una semana a la familia de la joven que esta se encontraba secuestrada.

Además, ha acusado a Hamás de intentar "presentarse como una organización humana, cuando es una organización terrorista que es responsable del asesinato y secuestro de bebés, mujeres, niños y ancianos".

Hamás dice que liberará a rehenes extranjeros

Por su parte, Abu Obeida, el portavoz de las Brigadas al Qasam, el brazo armado de Hamás, ha afirmado que van a liberar a algunos de los rehenes de "nacionalidades distintas" que tiene retenidos en la Franja de Gaza. Además, ha afirmado que esos secuestrados, en referencia a los extranjeros, son considerados como sus "invitados" y que serán liberados cuando se den "las condiciones sobre el terreno".

"Porque no tenemos nada contra ellos", ha indicado Abu Obeida, aunque advirtió a otros países de que si ayudan a Israel, considerarán a esos rehenes como al resto de secuestrados que son israelíes. Y ha afirmado que las Brigadas Al Qasam tiene 200 rehenes en su poder y que otras milicias tienen a alrededor de 50.