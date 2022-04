No habrá tregua durante la Pascua ortodoxa. Así lo ha denunciado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha lamentado en las últimas horas que Rusia haya rechazado la propuesta de Naciones Unidas de un alto el fuego temporal durante esta fiesta religiosa, que se celebra el próximo 24 de abril.

"Esto demuestra muy bien cómo los dirigentes de este estado tratan realmente la fe cristiana, una de las fiestas más alegres e importantes", ha afirmado Zelenski en su habitual alocución nocturna.

Rusia ha rechazado la propuesta del Secretario General de la ONU, António Guterres, de declarar un alto el fuego humanitario de cuatro días durante la Pascua ortodoxa para sacar a los civiles de Mariúpol y llevar ayuda humanitaria a las zonas devastadas por la guerra. El Papa se había sumado este miércoles a esta petición -a la que también se ha adherido la Unión Europea (UE)-, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano.

"Mariúpol resiste"

Por otro lado, Zelenski ha asegurado que la ciudad portuaria de Mariúpol resiste ante la invasión de las tropas rusas. "A pesar de todo lo que dicen los invasores sobre ella", ha dicho.

Ayer mismo las autoridades rusas anunciaron la toma de la ciudad así como el bloqueo de la Azovstal, la acería que se había convertido en el último reducto de la resistencia y que las tropas rusas se han visto incapaces de conquistar.

Además, el presidente ucraniano ha instado a los residentes de las regiones de Jérson y Zaporiyia a que estén "muy atentos" a la información que proporcionan sobre sí mismos a los invasores.

Precisamente en Jersón se han producido nuevos enfrentamientos entre las tropas ucranianas y rusas, según ha informado el Comando Operativo en el sur del país. "El enemigo continúa buscando formas de avanzar al oeste de las líneas defensivas ocupadas. Nuestras unidades fueron derrotadas por dos ataques del oponente en un intento por avanzar a la frontera administrada con la región de Mikolaiv. Durante la pelea, el oponente sufrió pérdidas y se retiró", ha dicho en su último informe en Facebook.

Además, han recalcado que el corredor humanitario previsto desde "las aldeas ocupadas" de la región de Jersón hasta la región de Dnipropetrovsk no ha funcionado. "Los ocupantes no siguieron los acuerdos, no detuvieron el bombardeo y detuvieron la columna de evacuación en el bloqueo", han agregado.