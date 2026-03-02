Kuwait asegura que "varios" cazas de EEUU se han estrellado en su territorio sin dejar heridos

Los detalles El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, ha señalado que "varios aviones militares estadounidenses se han estrellado esta mañana", antes de agregar que "todos los tripulantes están a salvo", sin dar detalles sobre si fueron derribados.

Las autoridades de Kuwait han confirmado este lunes que varios aviones militares estadounidenses se han estrellado durante la jornada en su territorio, en medio de una nueva oleada de ataques iraníes en respuesta a la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití, Saud al Atuan, ha señalado que "varios aviones militares estadounidenses se han estrellado esta mañana", antes de agregar que "todos los tripulantes están a salvo", sin dar detalles sobre si fueron derribados.

Así, ha manifestado que las autoridades han lanzado operaciones de búsqueda y rescate para localizar a los militares, que han sido "trasladados a un hospital", donde se encuentran "estables". "Hubo coordinación directa con las fuerzas estadounidenses sobre las circunstancias del incidente y se adoptaron medidas técnicas conjuntas", ha zanjado.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha alertado en su página web sobre "la continuada amenaza de ataques con misiles y drones" en Kuwait y ha pedido a la población que no se dirija al edificio, en medio de informaciones en redes sociales sobre que las instalaciones habrían sido alcanzadas, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre este extremo.

"La Embajada de Estados Unidos en Kuwait insta a sus ciudadanos a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques. El personal de la Embajada de Estados Unidos se encuentra resguardado", ha subrayado, al tiempo que ha pedido que estas personas "vayan al piso más bajo posible y no se acerquen a las ventanas" ni "salgan a la calle".

Medios iraníes hablan de derribo del avión por parte de Irán

Medios iraníes informaron este lunes del derribo de un caza F-15 de Estados Unidos que pretendía atacar el territorio iraní y que cayó en Kuwait, mientras que ese país anunció que varias aeronaves estadounidenses se habían estrellado este lunes, pero que sus tripulantes sobrevivieron.

"Un caza F-15 del ejército agresor de Estados Unidos, que intentaba violar el espacio del país, fue alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán", anunció la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que los restos de la aeronave cayeron en Kuwait, debido a su proximidad con ese territorio. Las autoridades iraníes aún no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la Guardia Revolucionaria anunció esta mañana una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel, que, junto con Estados Unidos, lanzó una guerra contra el país persa el sábado.

