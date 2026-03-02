Irán desdice a Trump y niega su disposición a negociar con Estados Unidos

Humo y llamas se elevan tras edificios tras una explosión en el segundo día consecutivo de ataques de EEUU e Israel, en Teherán

Sí, pero... El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha dejado claro que su país "no negociará con Estados Unidos". Horas antes, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmaba que, si bien exigirían explicaciones, considerarían "cómo reaccionar" a los ataques.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, afirmó la mañana de este lunes que la república islámica no negociará con Estados Unidos, después de que se hicieran públicas informaciones que parecían indicar una disposición a las conversaciones con Washington. "No negociaremos con Estados Unidos", afirmó Larijani en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.

El mensaje responde a una publicación de Al Jazeera, también en X, en la que reporta una información del Wall Street Journal alrededor de una supuesta iniciativa de Larijani para retomar las conversaciones con Washington. Esta publicación llega después de que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, asegurara que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le había hecho saber la disposición de Teherán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA. Larijani también escribió en X que "la nación iraní se está defendiendo" dado que "el Ejército de Irán no inició la invasión".

"Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas (...) Con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan "América primero" en "Israel primero" y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel", agregó Larijani.

Irán sigue recibiendo bombardeos de Israel desde que el domingo Estados Unidos y el estado judío coordinaron un ataque conjunto que mató del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y varios altos cargos del Gobierno, además de dejar más de 200 muertes. Por su parte, la república islámica también ha atacado Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

Trump ha sacado pecho por lo que EEUU e Israel han hecho en Irán, apuntando a que los nuevos dirigentes que allí hay tras la muerte de Jamenei han pedido hablar con Washington: "Quieren hablar y he accedido a hacerlo. Vamos a hablar con ellos. Tendrían que haber hecho eso antes, haber cedido en algo que es práctico y fácil. Han esperado demasiado".

Al hilo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha afirmado que el inquilino de la Casa Blanca, "con nuevas mentiras, vuelve a imponer el precio de su culto a la personalidad a los soldados y familias estadounidenses".

"Nos atacan, matan a nuestra gente, destruyen nuestros lugares"

Por su parte, Abbas Araqchi también ha exhibido un tono duro hacia Estados Unidos en una entrevista emitida horas antes en la cadena de televisión qatarí Al Yazira en la que ha defendido que "no hay límites" para la "legítima" defensa iraní.

"Esta es la segunda vez que negociamos con estadounidenses y decidieron atacarnos en medio de la negociación", ha denunciado, señalando que "el primer cohete, misil o lo que sea que dispararon impactó en la mesa de negociación". "Ocurrió exactamente lo mismo el pasado junio", ha lamentado.

Con todo, a diferencia de Lariyani, el responsable de Exteriores iraní sí que había mantenido abierta una vía a la negociación, si bien ha apuntado que "si se intenta poner fin a esta agresión (...) no puede ser tan fácil como algunos creen".

"Nos atacan, matan a nuestra gente, destruyen nuestros lugares y luego, después de unos días, al no lograr sus objetivos, piden un alto el fuego", ha deplorado antes de advertir que "esta vez sería diferente". En este sentido, ha apuntado que los representantes estadounidenses "tienen que explicar por qué decidieron atacarnos, por qué decidieron cometer este acto de agresión". "Y luego, si se detienen los ataques y hay suficiente explicación, consideraremos cómo reaccionar", ha apostillado.

