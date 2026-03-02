Ahora

Dos heridos

Un hombre apuñala a varias personas en Edimburgo

Los detalles Según indica el Daily Mail, el inspector jefe de la policía escocesa ha indicado que el disturbio ha sido contenido, que no se cree que exista un riesgo mayor para la población y que el incidente no se está tratando como un atentado terrorista.

Un hombre armado con cuchillos ha apuñalado a varias personas en la ciudad escocesa de Edimburgo, según ha informado el Daily Mail el lunes. Dos personas han resultado heridas por este incidente en una zona residencial de la ciudad.

Según indica el medio, algunas imágenes que se han compartido en redes sociales parecen mostrar a un hombre sosteniendo dos armas, una en cada mano. Las imágenes del lugar del incidente han mostrado al menos seis vehículos policiales afuera de Cobbinshaw House, un bloque de pisos, así como oficiales de policía armados.

Scott Kennedy, inspector jefe de la policía escocesa, ha explicado que los agentes recibieron una llamada que avisaba de un hombre con un cuchillo la mañana del lunes.

El inspector de la policía ha indicado que el disturbio ha sido contenido, que no se cree que exista un riesgo mayor para la población y que el incidente no se está tratando como un atentado terrorista.

Noticia en ampliación...

