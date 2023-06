La Misión Diplomática de Estados Unidos para Naciones Unidas ha pedido a la ONU investigar la venta de drones iraníes a Rusia, usados en la guerra contra Ucrania y cuya transferencia viola la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que prohíbe importar este tipo de armas desde Irán. "Irán ha proporcionado a Rusia cientos de vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional, así como equipos relacionados con la producción de vehículos aéreos no tripulados. Rusia ha estado utilizando estos vehículos aéreos no tripulados en las últimas semanas para atacar Kyiv, destruir la infraestructura ucraniana y matar y aterrorizar a los civiles ucranianos", ha asegurado la embajadora Linda Thomas-Greenfield. Europa Press