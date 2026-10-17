Cuatro vértebras rotas y una costilla fracturada: la agresión de colonos israelíes a una periodista del 'Washington Post' en Cisjordania

¿Qué ha pasado? Los hechos ocurrieron este viernes, cuando decenas de colonos, vestidos de negro y con el rostro cubierto, irrumpieron en los olivares donde agricultores palestinos y activistas participaban en la cosecha.Los agresores lanzaron piedras, golpearon a los presentes y prendieron fuego a varios olivos.

La fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, colaboradora de 'The Washington Post', sufrió graves lesiones tras ser agredida por colonos israelíes mientras cubría la cosecha de aceitunas en Abu Falah, Cisjordania. Levine, que llevaba chaleco antibalas y casco identificados como prensa, fue atacada junto a otros periodistas, sufriendo fracturas vertebrales y una costilla rota. Los agresores también le robaron sus pertenencias. El incidente ha generado tensión entre 'The Washington Post' y el Gobierno israelí, con el editor jefe del diario exigiendo una investigación exhaustiva. La Asociación de la Prensa Extranjera condenó la violencia y pidió protección para periodistas y civiles.

La fotoperiodista estadounidense Heidi Levine, colaboradora del diario 'The Washington Post', ha sufrido cuatro fracturas vertebrales y una costilla rota tras ser agredida por un grupo de colonos israelíes mientras cubría la recogida de aceitunas en la localidad palestina de Abu Falah, cerca de Ramala, en la Cisjordania ocupada. La periodista también presenta heridas y laceraciones por todo el cuerpo y ha tenido que recibir atención médica en varios hospitales.

Los hechos ocurrieron este viernes, cuando decenas de colonos, vestidos de negro y con el rostro cubierto, irrumpieron en los olivares donde agricultores palestinos y activistas participaban en la cosecha. Según los testimonios recogidos por distintos medios, los agresores lanzaron piedras, golpearon a los presentes y prendieron fuego a varios olivos.

Levine se encontraba junto a otros periodistas documentando lo ocurrido cuando fue atacada. En un vídeo grabado desde su cama en el hospital de Ramala, la fotoperiodista relató cómo los agresores la tiraron al suelo y continuaron golpeándola durante varios minutos: "Me atacaron y me tiraron al suelo. Por suerte, llevaba mi casco; de lo contrario, probablemente ni siquiera estaría aquí, porque no paraban de darme patadas", explicó. Según su testimonio, los atacantes llegaron a levantarla para después volver a tirarla al suelo y continuar con la agresión.

La periodista, una profesional veterana que ha cubierto conflictos en Ucrania y en Oriente Medio, llevaba un chaleco antibalas y un casco identificados con la palabra "PRENSA". Sin embargo, los agresores también le robaron sus cámaras, el pasaporte, el teléfono móvil y la cartera, según denunció ella misma y confirmó la Asociación de la Prensa Extranjera en Israel y Palestina.

La agresión se produjo en una jornada de ataques contra agricultores palestinos durante la cosecha de aceitunas. Además de Levine, varios palestinos resultaron heridos. Tras los incidentes, soldados israelíes utilizaron gases lacrimógenos contra los presentes y uno de los palestinos recibió un disparo en una pierna, según el relato de activistas y personal sanitario.

El 'Washington Post' responde a Netanyahu

El ataque ha provocado también un enfrentamiento entre el diario estadounidense y el Gobierno israelí. Después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmara que las circunstancias de lo ocurrido no estaban claras y que se encontraban bajo investigación, el editor jefe del 'Washington Post', Matt Murray, respondió públicamente para rechazar esa versión.

"Para que quede claro: algunos hechos no están en discusión ni son ambiguos. Nuestra fotógrafa estaba claramente identificada como prensa", escribió Murray en redes sociales. "Fue claramente agredida. Estas no son declaraciones partidistas ni ridículas, sino indiscutibles. Exigimos una investigación exhaustiva y que se rindan cuentas", añadió.

Por su parte, la Asociación de la Prensa Extranjera ha condenado la agresión y ha reclamado a las autoridades israelíes que actúen frente a la violencia de los colonos y garanticen la protección de periodistas y civiles. El ataque a Levine se suma al sufrido el pasado 6 de octubre por el fotógrafo de la agencia AFP Jaafar Ashtiyeh, que también fue agredido mientras documentaba ataques contra agricultores palestinos en Cisjordania.

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