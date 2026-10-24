Gritos y golpes en el centro de Bruselas: la Policía, a porrazos contra los manifestantes en una protesta convertida en una batalla campal

El contexto Los jóvenes han salido a las calles en Bélgica para protestar por la educación, por las políticas de austeridad y el coste de la vida. Algunos asistentes han tratado de cortar carreteras prendiendo fuego a diversos objetos.

En Bruselas, Bélgica, se ha vivido una intensa movilización estudiantil en el centro de la ciudad, caracterizada por momentos de gran tensión y enfrentamientos. La protesta, motivada por el descontento hacia unas condiciones de vida cada vez más difíciles, como el alto coste de la vivienda y la presunta violencia policial, ha llevado a cientos de personas a las calles. La respuesta policial incluyó el uso de porras, tras intentos de algunos manifestantes de bloquear carreteras y prender fuego a objetos. Esta manifestación es parte de una serie de protestas en Europa, reflejando el creciente malestar social.

Otra protesta más en Europa. En esta ocasión, en Bélgica. En pleno centro de Bruselas. En una ciudad en la que se han vivido momentos de gran tensión en medio de una movilización estudiantil. Porque ha habido golpes. Porque ha habido enfrentamientos. Porque la Policía ha empleado incluso las porras en respuesta al comportamiento de algunos de los allí presentes.

Y es que han sido cientos las personas que se han concentrado en una movilización estudiantil que ha traspasado el límite de las aulas. Porque hay malestar. Malestar por unas condiciones de vida que ven cada vez más complicadas y que les ha llevado a las calles de Bruselas.

Que ha trasladado al centro de la ciudad esa sensación de descontento por un coste de la vida cada vez más inasumible. Por una vivienda cada vez más difícil de pagar. Por varios motivos que también han tenido como detonante las denuncias por presunta violencia policial en las últimas semanas.

Y es que las protestas en Bruselas no son solo cosa de un día. Son cosa de semanas. Son contra los recortes públicos y el rechazo a las medidas de austeridad que planea y que propone, que baraja, el Ejecutivo belga. En medio de todo, golpes, gritos y enfrentamientos.

Algunos manifestantes han lanzado objetos sobre bicicletas para bloquear una carretera. Algunos, incluso, han tratado de prenderles fuego. Ante eso, la Policía ha respondido con cargas y porrazos contra los que allí se encontraban.

Es otra movilización más en el seno de Europa. Otra que tiene a los jóvenes como protagonistas. Y otra que, como en Francia, en Italia y en Albania, deja imágenes de una auténtica batalla campal. En esta ocasión, en el corazón de Bruselas.

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