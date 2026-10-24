Italia mantiene la tensión en las calles pese a la detención del presunto organizador de las protestas: manifestantes entran al Coliseo de Roma

El contexto De Turín a Roma, pasando por Milán, Nápoles, Bolonia y Florencia, las marchas han transcurrido bajo un amplio dispositivo de seguridad, después de los graves disturbios y saqueos registrados el pasado fin de semana en Milán.

Italia enfrenta una nueva jornada de tensión con miles de personas protestando en ciudades como Turín, Roma, Milán, Nápoles, Bolonia y Florencia. Las manifestaciones, motivadas por el encarecimiento de la vida, el precio de la vivienda y el gasto militar, han derivado en enfrentamientos con la policía, especialmente en Bolonia y Turín, donde se han lanzado piedras y botellas. En Milán, la situación es especialmente delicada, con un amplio despliegue de seguridad para evitar nuevos disturbios. Paralelamente, grupos estudiantiles de derecha se han manifestado para distanciarse de los actos violentos. La detención de Youssef Siher, presunto creador del Movimiento 17 de Octubre, no ha frenado las protestas, que continúan desafiando a las autoridades.

Italia vive otra jornada de tensión. Miles de personas han salido este sábado a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra el encarecimiento de la vida, el precio de la vivienda y el gasto militar. La detención este mismo sábado del presunto creador del Movimiento 17 de Octubre, señalado como uno de los impulsores de las movilizaciones, no ha impedido que se repitan los enfrentamientos entre manifestantes y policías.

De Turín a Roma, pasando por Milán, Nápoles, Bolonia y Florencia, las marchas han transcurrido bajo un amplio dispositivo de seguridad, después de los graves disturbios y saqueos registrados el pasado fin de semana en Milán. Bolonia ha vivido uno de los momentos de mayor tensión, donde una concentración inicialmente pacífica ha derivado en enfrentamientos poco antes de las 18:00 horas. Varios manifestantes han lazando piedras y botellas contra los agentes, que han respondido con cañones de agua para dispersar a la multitud.

Por otro lado, en Turín, miles de personas han marchado desde Piazza Castello con consignas contra el Gobierno de Giorgia Meloni. Durante la protesta se han producido forcejeos con los antidisturbios y un grupo de manifestantes ha prendido fuego a una gran fotogafía de la primera ministra.

La situación más delicada se mantiene en Milán, epicentro de los disturbios de la semana pasada: escaparates protegidos, vehículos blindados y efectivos patrullando las calles dibujan una imagen de máxima alerta en la capital económica italiana. Por su parte, el Gobierno ha desplegado 500 militares adicionales de la brigada paracaidista Folgore, que se suman a un dispositivo de unos 1.400 efectivos policiales para evitar que se repitan los saqueos.

En paralelo, cientos de estudiantes de derecha y extrema derecha han salido a manifestarse para desmarcarse de los protagonistas de los disturbios: "No aceptamos que nos representen quienes utilizan las reivindicaciones para devastar ciudades enteras", ha afirmado Riccardo Ponzio, presidente de Azione Studentesca. En Roma, la jornada ha estado marcada por una marcha contra la guerra y una posterior concentración espontánea de jóvenes y estudiantes en dirección al Coliseo, donde finalmente han llegado a entrar. Antes de las movilizaciones, los agentes identificaron a más de 200 jóvenes y trasladaron a 63 a dependencias policiales tras requisarles pasamontañas, máscaras, aerosoles y material de camuflaje.

Detenido el presunto creador del Movimiento 17 de Octubre

En plena escalada de tensión, las autoridades han localizado y trasladado a comisaría a Youssef Siher, de 30 años, señalado como presunto creador del Movimiento 17 de Octubre. El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, anunció su arresto en la red social X y lo describió como la presunta mente detrás de esta plataforma, surgida tras los disturbios de Milán.

El colectivo, que acumulaba más de 40.000 seguidores en Instagram, había impulsado nuevas convocatorias de protesta a través de las redes sociales. Entre sus planes figuraba una estrategia para sortear los dispositivos policiales: difundir por Telegram la ubicación definitiva de las manifestaciones apenas media hora antes de su comienzo, bajo el lema "be water" ("sé agua"). Sin embargo, esas indicaciones no llegaron a publicarse. La detención no ha frenado las movilizaciones, que mantienen abiertas varias vías de conflicto en el país.

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