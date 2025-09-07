El gobernador de Illinois llama "aspirante a dictador" a Trump por amenazar con desplegar tropas en Chicago

El contexto El presidente estadounidense volvió a insinuar este sábado que militares de la Guardia Nacional irán a Chicago a combatir la migración y lo hizo jugando con la frase de la película 'Apocalypse Now': "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana".

Donald Trump enfrenta resistencia de administraciones locales en su intento de deportar migrantes, lo que le ha llevado a desplegar tropas de la Guardia Nacional en varias ocasiones. Ahora, amenaza con hacerlo en Chicago, lo que ha generado críticas del gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, quien lo calificó de "aspirante a dictador". Trump intensificó sus amenazas en su red social 'Truth Social', usando una frase de 'Apocalypse Now' y sugiriendo que Chicago sentirá el "Departamento de Guerra".

Donald Trump quiere seguir deportando a migrantes de Estados Unidos, pero se está encontrando con la nula colaboración de algunas administraciones locales. Por ello, el republicano ya ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en dos ocasiones y todo apunta a que Chicago será la tercera ocasión por sus amenazas. Algo que no ha gustado al gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker.

Este sábado, Trump ha vuelto a sumar una nueva amenaza a la ciudad estadounidense a través de su red social 'Truth Social'. Y para ello ha tirado de una frase de la película 'Apocalypse Now'. Con imagen incluida, en la que se puede ver al presidente con sombrero y gafas de sol en una imagen evidentemente editada, Trump ha compartido el siguiente texto: "Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana".

Pero por si no había quedado claro el aviso, el siguiente mensaje que ha publicado ha sido más directo: "Chicago va a comprobar por qué se llama Departamento de Guerra".

Y la respuesta del gobernador del estado de Illinois, al que pertenece la ciudad, ha sido calificar al presidente estadounidense de "aspirante a dictador": "El presidente de Estados Unidos amenaza con ir a la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. No es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se intimidará por un aspirante a dictador".

Todo, después de que el Pentágono se esté planeando realizar un despliegue de militares de la Guardia Nacional en Chicago para combatir el crimen y la migración en la ciudad en una operación similar a la que se realizó para combatir las protestas de Los Ángeles o la que está llevando ya acabo en Washington, la capital del país.

Brandon Johnson, alcalde de Chicago, ya se ha anticipado al despliegue de tropas de la Guardia Nacional que tiene planeado Donald Trump para la ciudad y ha firmado una orden ejecutiva en la que ordena a todos los funcionarios públicos locales a no colaborar con el Gobierno federal.