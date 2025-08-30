Ahora

Una fuerte tormenta eléctrica obliga a cancelar el 20% de los vuelos programados en el Aeropuerto París-Orly

Los detalles Se anularon los viajes programados desde la capital francesa entre las 15:30 horas y las 23:30 de este viernes, anunciaba la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Aeropuerto París-Orly.Aeropuerto París-Orly.Agencia AP
El Aeropuerto de París-Orly canceló este viernes el 20% de los vuelos programados tras una fuerte tormenta eléctrica.

El fenómeno obligó a anular los viajes programados desde la capital francesa entre las 15:30 horas y las 23:30, anunciaba la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

Asimismo, el órgano de Transportes advertía a los pasajeros y les instaba a contactar con su aerolínea para "conocer los detalles" de su vuelo, así lo indicaron en sus redes sociales.

El Grupo Aeropuertos de París (ADP) aseguraba a AFP que aumentó el personal para atender a los viajeros afectados y aportarles toda la información necesaria sobre los vuelos. Además, señaló que estarían dispuestos a ampliar el horario de apertura de las diferentes tiendas de las instalaciones, según el diario francés L'Est Républicain.

En pararelo, el sitio web Météo-France compartió un aviso por alerta amarilla en París "por tormentas" hasta las 22:00 horas de este viernes. Horas después, el tránsito del aeropuerto volvió a la normalidad.

