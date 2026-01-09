Una familiar de una presa española liberada narra la "atrocidad" de las cárceles venezolanas: visitas de 20 minutos grabadas y encapuchados en el trayecto

Los detalles Yajaira González de Canales, excuñada de Rocío San Miguel, ha explicado nunca pudo ponerse en contacto con ella en los casi dos años que estuvo encerrada en la prisión de El Helicoide.

Hasta cinco españoles liberados de las cárceles venezolanas ya están en España tras haber sido excarcelados por Venezuela este jueves. Y, aunque por el momento no han hablado, sí lo han hecho algunos familiares como Yajaira González de Canales, excuñada de Rocío San Miguel, que ha relatado el "terror" y "atrocidad" que ha vivido su familiar y que sigue viviendo su hermano, todavía en una prisión venezolana.

En Más Vale Tarde, Yanira ha desvelado que su excuñada está "bien", aunque ahora le tocará recuperarse "física y psicológicamente" de lo que ha vivido, en su caso, en El Helicoide. Allí, ha relatado, Rocío sufrió una lesión en el hombro que "nunca fue tratada" y de la que ahora podrá hacerse cargo.

Este viernes ha podido hablar con ella por teléfono en la que es la primera toma de contacto en casi dos años, después de que fuera detenida junto con el hermano de Yanira el pasado 9 de febrero al estar ambos acusados de ser partícipes de la conspiración "Brazalete Blanco" que pretendía acabar con la vida de Nicolás Maduro. Aunque la conversación ha sido corta, ha supuesto "el terror de haber estado en esa prisión".

Ahora bien, ha apuntado que peor que El Helicoide es la prisión para hombres Rodeo 1, el centro penitenciario en el que se encuentra su hermano Alejandro y en el que también estaban José María Basoa y Andrés Martínez, los dos ciudadanos vascos que también han sido liberados.

"Esta cárcel fue diseñada para esta situación. Ahí solo hay exmilitares, como mi hermano que fue coronel comandante de un grupo aéreo en Venezuela, y algunos civiles y dirigentes políticos de bastante peso. Eso es una atrocidad", ha señalado.

Yanira ha explicado que su padre, español residente en Venezuela, sigue allí y puede visitar al que es su hijo, pero solo los sábados en encuentros de 20 minutos a través de un cristal: "Se comunican por un teléfono. Lógicamente lo que ellos hablan es grabado y ambos son custodiados. Esto es con todos los familiares de Rodeo. Previamente, los familiares son requisados y encapuchados para que no vean el trayecto de donde va a ser la visita".

Además, ha comentado que pese a que Rocío y Alejandro tenían sus propios abogados, estos no "han podido juramentarse": "Les asignaron una defensa pública que no se ha puesto en contacto con los familiares. Esa defensa, más que defender, lo que ha hecho es acusar. Cuatro veces nos han suspendido el juicio: una porque no hay luz, una porque no hay internet, otra porque no tenían cómo llevar los presos al juzgado".

Pese a la "alegría inmensa" que le ha supuesto la excarcelación de Rocío, ha recordado que todavía sigue preso Alejandro, 15 españoles más y "900 vidas que están aisladas y silenciadas".

Sin embargo, Yanira también ha apuntado que "no se ha abierto" ninguna puerta de las que ha tocado al Gobierno de España. "En la última visita de mi papá con mi hermano, mi hermano estaba súper indignado porque ese lunes los ciudadanos vascos habían recibido una visita consular y decía 'por qué ellos sí y Fernando Noya y yo no'", ha apuntado.

