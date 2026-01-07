Trump afirma que Venezuela entregará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo: "El dinero de la venta será controlado por mí"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense asegura 24 horas después de la toma de posesión de Delcy Rodríguez que la nueva presidenta se ha comprometido a exportar el petróleo venezolano a EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las autoridades interinas de Venezuela planean transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado estadounidense, tras la captura de Nicolás Maduro. Trump aseguró que supervisará los ingresos generados por la venta del crudo, describiéndolo como de "alta calidad". Ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan de extracción y transporte del petróleo. Además, Trump reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, exigiendo que rompa lazos económicos con países como China y Rusia. Grandes petroleras estadounidenses, como Chevron, han mostrado interés en reactivar proyectos en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que las autoridades interinas de Venezuela se han comprometido a transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado estadounidense, en un movimiento que se da tras captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Trump, a través de una publicación en su red social Truth Social, describió el crudo como de "alta calidad" y sujeto a las normas que rigen el mercado estadounidense. Además, aseguró que será él mismo quien supervise los ingresos generados por la venta: "Se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

El mandatario indicó que ha instruido al secretario de Energía, Chris Wright, para que comience de inmediato la implementación del plan de extracción y transporte del crudo. Según Trump, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento hasta los muelles de descarga en territorio estadounidense, aunque no precisó un calendario concreto para la llegada del petróleo al país.

Wright planea reunirse este miércoles con altos ejecutivos del sector energético en un evento que tendrá lugar en Miami (Florida), y fuentes estadounidenses señalan que los representantes de grandes petroleras podrían reunirse con Trump en la Casa Blanca este viernes para abordar la necesidad de invertir en la industria petrolera venezolana.

El anuncio surge 24 horas después de que Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta de Maduro, asumiera el cargo como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro. La administración Trump la reconoció de inmediato como interlocutora y exigió "acceso pleno" a los recursos petroleros venezolanos. Una presidenta a la que Trump habría exigido ya que rompa sus lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, y en su lugar, acepte exclusivamente a Estados Unidos como socio en la producción de petróleo, según aseguran fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense 'ABC News.

Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la producción ha estado por debajo de su potencial debido a los años de sanciones y falta de inversión que el país arrastra desde el mandato de Hugo Chávez. Algunas grandes petroleras estadounidenses, como Chevron, han mostrado interés en reactivar los proyectos petroleros bajo el control de Estados Unidos, en un contexto de cambios geopolíticos y energéticos significativos al abrirse para las compañías norteamericanas un nuevo mercado que, hasta ahora, les estaba vetado.

