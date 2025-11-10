La exnovia del terrorista del Bataclan, investigada por planear un nuevo atentado en Francia

Los detalles A pocos días del aniversario del 13N, la Fiscalía francesa investiga a Maëva B., exnovia del terrorista del Bataclan, por supuestamente planear un nuevo atentado junto a su marido y una menor. En su ordenador encontraron propaganda yihadista y mensajes sobre un posible proyecto violento.

A pocos días del aniversario del 13N, Francia vuelve a mirar de frente al terror. La Fiscalía Nacional Antiterrorista ha abierto una investigación contra Maëva B., expareja de Salah Abdeslam, el único miembro con vida del comando que atacó la sala Bataclan en 2015. Según los investigadores, planeaba un nuevo atentado, junto a su actual marido y una menor de edad.

La Fiscalía (PNAT) ha confirmado que Abdeslam no estaría implicado en esta trama, aunque Maëva, de 27 años, sí mantenía contacto con él hasta hace unos meses. Ahora, los agentes analizan si la joven, ya radicalizada, llegó a preparar una acción violenta por su cuenta.

Descubierta al revisar su ordenador

El plan salió a la luz gracias a una investigación paralela. La Subdirección Antiterrorista (SDAT) de la policía judicial estaba revisando los dispositivos de Maëva B., sospechosa de haberle entregado a Abdeslam una memoria USB con propaganda yihadista mientras él cumple cadena perpetua.

En el análisis, los agentes encontraron rutas de acceso a archivos de audio, imagen y vídeo vinculados a organizaciones como el Estado Islámico o Al Qaeda, además de mensajes y búsquedas en Internet que apuntaban a un proyecto de atentado independiente.

Según la PNAT, los indicios muestran una "fascinación clara por la yihad" y una posible intención de pasar a la acción, aunque sin relación con Abdeslam, con quien rompió definitivamente en abril.

Francia se blinda para el aniversario del Bataclan

Esta es la segunda investigación antiterrorista abierta en los días previos a las conmemoraciones del 13N. Hace apenas un mes, tres jóvenes francesas de entre 18 y 21 años fueron detenidas y encarceladas por planear un atentado en bares o salas de conciertos de París, sin un objetivo concreto.

El próximo jueves 13 de noviembre, Francia conmemorará diez años de los atentados más sangrientos de su historia reciente, en los que tres comandos yihadistas asesinaron a 130 personas en el Estadio de Francia, en varias terrazas de París y en la sala Bataclan, donde murieron 90.

El presidente Emmanuel Macron presidirá los homenajes en todos los escenarios de los ataques, que culminarán con la inauguración de un jardín memorial dedicado a las 132 víctimas mortales —contando a dos personas que se quitaron la vida tras el trauma— y a los supervivientes.

El Gobierno ha reforzado las medidas de seguridad ante el aumento de las alertas por radicalización y los recientes casos descubiertos. Francia no olvida el 13N... y tampoco baja la guardia.

