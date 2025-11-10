Ahora

Cerca del Fuerte Rojo

Al menos ocho muertos y 15 heridos tras las explosión de un coche en el centro de Nueva Delhi

Los detalles Por el momento, se desconoce el motivo de la explosión. La Policía ha ordenado revisar todas las cámaras de seguridad cercanas. "Estamos explorando todas las posibilidades", ha aclarado el comisario.

Agentes de la Policía india inspeccionan el lugar de la explosión.Agentes de la Policía india inspeccionan el lugar de la explosión.Agencia EFE
Al menos ocho personas han muerto a causa de una explosión registrada en un vehículo aparcado cerca del Fuerte Rojo de la capital de India, Nueva Delhi, según han confirmado las autoridades, sin que por el momento haya detalles sobre el incidente y sin que se descarte que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

"Ocho personas han muerto antes de llegar al hospital", han dicho fuentes del Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan a la agencia india de noticias ANI. "Hay tres heridos en estado grave. Uno está estable", han señalado, sin más datos al respecto. La explosión ha causado además daños materiales en la zona.

La Policía ha enviado ya un equipo de operaciones especiales para analizar la situación en el lugar, ubicado cerca de una de las puertas de la estación de metro Fuerte Rojo. El lugar es un importante emplazamiento turístico de la capital de India y recibe a decenas de visitantes cada día.

De momento, los agentes han aclarado que la explosión ocurrió dentro del vehículo. "Alrededor de las 18:52 horas (13:23 GMT), un vehículo que circulaba lentamente se detuvo ante un semáforo en rojo. Se produjo una explosión en el interior del vehículo, y la explosión causó daños a los vehículos cercanos. Todas las agencias, el Laboratorio Forense y la NIA se encuentran en el lugar", ha aclarado a los medios el comisario de Policía, Satish Golcha.

"Se ha ordenado revisar todas las cámaras de seguridad cercanas. Estamos explorando todas las posibilidades y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, considerando todas las hipótesis. Todas las opciones serán investigadas de inmediato y presentaremos los resultados al público", ha indicado por su parte el ministro del Interior a la agencia ANI. El ministro se dirige al lugar de la explosión y después acudirá al hospital donde se encuentran la mayoría de los heridos.

El subdirector general de Orden Público del estado vecino de Uttar Pradesh ha indicado a ANI que se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la capital india sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona.

