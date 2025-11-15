Evacúan la sede de la cadena francesa 'BFM TV' en París por una amenaza de bomba

¿Qué ha pasado? Las oficinas de la cadena han sido evacuadas tras, cuenta la compañía, una "alerta de seguridad". La programación, "temporalmente interrumpida".

La sede de BFM TV en París ha sido evacuada tras recibir una amenaza de bomba, según informa 'Le Parisien'. Como medida de precaución, la Policía está verificando la situación, lo que ha llevado a la suspensión de todas las emisiones del canal. El propio medio anunció en su cuenta de X que sus oficinas fueron evacuadas debido a una alerta de seguridad, confirmando que su programación ha sido interrumpida temporalmente en todos los canales. La compañía está trabajando para reanudar la programación lo antes posible. En el distrito 15 de París, los artificieros ya se encuentran en el lugar.

La sede de la cadena francesa 'BFM TV' en París ha sido evacuada por motivos de seguridad después de recibir una amenaza de bomba, según cuenta 'Le Parisien' citando a fuentes policiales. A la espera de que la Policía verifique qué es lo que ha sucedido se han suspendido todas las emisiones.

"Han evacuado nuestras oficinas tras una alerta de seguridad", ha anunciado el propio medio en su cuenta de X. Han confirmado además que su programación se ha visto "temporalmente interrumpida en todos los canales".

En ese sentido, la compañía ha añadido que sus equipos "están trabajando" para reanudar la programación "lo antes posible".

El anuncio ha tenido lugar durante el informativo de la tarde, antes de las 15:30. Acto seguido, se han emitido reportajes que ya habían aparecido en antena en los últimos meses.

En la sede del distrito 15 de París se encuentran ya los artificieros, sin que se hayan dado más detalles al respecto sobre la existencia de algún material explosivo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.