8 de marzo

Las redes sociales, un foco de machismo: el 25% de los mensajes sobre género que se comparten es desinformación

Los detalles Un cuarto de las menciones relacionadas con género busca, como afirma la directora general de FAD Juventud, "desacreditar la lucha feminista". "Incluso dicen que se ha pasado al otro extremo", afirma.

Las redes sociales se ha convertido en la nueva arma de los machistas. En la nueva vía en la que se ejerce esta violencia sobre las mujeres. Porque son sobre todo ellas quienes la sufren. Con comentarios. Con mensajes. Con bulos que calan muchos y tirando de una desinformación que no es casual que tiene como objetivo "desacreditar la lucha feminista".

Así lo expresa Beatriz Martín Padura, directora general de FAD Juventud, que afirma que "de todas las menciones relacionadas con género, un cuarto es desinformación".

"Buscan descreditar la lucha feminista e incluso decir que se ha pasado como al otro extremo. Que en lugar de perseguir la igualdad de las mujeres lo que se hace es tratar de perjudicar a los hombres", expone Martín.

Y es que el machismo ha encontrado acomodo en las redes sociales. "La violencia digital se ejerce en mayor medida contra las mujeres y las niñas. Es además machista y diferenciada", explica Lina Gálvez, eurodiputada del PSOE.

"No es solamente una violencia como cuando nos quemaban por brujas en las hogueras. No se dirige de forma individual sino contra todas, es una manera de disciplinarnos", dice la socialista sobre los mensajes en redes.

Sobre comentarios como 'la chiquilla está informando, no más' o como 'te mueves un poco y se te caen los cromosomas'. Comentarios basados en la infantilización, la burla, la ironía y el descrédito. Patrones que se repiten en ellas y no en ellos. "Da igual que seas de derechas o de izquierdas, es un ataque contra la mujer por ser mujer", afirma Marisa Carrió, investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia.

Porque es la lucha feminista del siglo XXI. De la década de los 20 del siglo XXI. Una en la que las redes son protagonistas y en la que la inteligencia artificial va ganando fuerza con cada día que pasa.

