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Tres retos clave

El gran reto de la Unión Europea: ser autosuficiente, tener autonomía en medicamentos y ser menos dependiente de Rusia en energía

Los detalles La guerra contra Ucrania mostró los problemas que supone depender energéticamente de otros países en 2020. Ahora, la guerra de Irán lo vuelve a demostrar. Ante esto, la Unión Europea quiere dejar de depender de otros en cuestiones estratégicas y recuperar la autosuficiencia en puntos clave como la defensa.

El gran reto de la Unión Europea: ser autosuficiente, tener autonomía en medicamentos y ser menos dependiente de Rusia en energía
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Europa ya está produciendo armas al ritmo más alto en décadas. El gigante alemán de defensa ha construido ya cinco nuevas fábricas desde la invasión de Ucrania, mientras la italiana Leonardo ha duplicado su plantilla.

Como se puede ver en el gráfico que acompaña esta noticia, las principales empresas de armamento europeas han aumentado su producción en los últimos años. Europa quiere ser independiente en defensa y uno de los retos que tiene en el futuro es ser autosuficiente.

De esta manera, la Unión Europea quiere dejar de depender de otros en cuestiones estratégicas y recuperar la autosuficiencia en puntos clave como la defensa. Algo prioritario que se ha visto acelerado por la invasión de Rusia a Ucrania y por la guerra desatada en Irán por Estados Unidos e Israel.

Ante esto, Europa invierte más en defensa. Así ha aumentado en los últimos 20 años, llegando a un gasto estimado de 381.000 millones de euros en 2025. La guerra contra Ucrania mostró también los problemas que supone depender energéticamente de otros países en 2020. Ahora, la guerra de Irán lo vuelve a demostrar: el FMI advierte de que la continuidad del bloqueo podría provocar una recesión global.

Fomentar el impulso de energías renovables

El 58% de la energía disponible en la Unión Europea se generaba fuera. Por ello, Europa reacciona primero con menos dependencia energética de Trump y de Putin, diversificando las importaciones al margen de Rusia y, sobre todo, fomentando el impulso de las energías renovables. 2023 marcó un nuevo récord para la energía solar un 60% más que en 2020.

El tercer punto clave es conseguir la autonomía en medicamentos, y garantizar la salud pública reduciendo la dependencia de otros países. En esto se acaban de tomar medidas: que los países hagan compras conjuntas, invertir más para producir medicamentos directamente en Europa y tener reservas. Quieren garantizar la disponibilidad de antibióticos, insulina, vacunas y medicamentos para enfermedades crónicas.

Tres retos clave por delante para adaptarse a la situación actual. Han pasado décadas desde su creación cuando España entraba a la Unión, pero la Europa de entonces nada tiene que ver con la de ahora porque la situación ha cambiado. Europa no se puede permitir, dicen, que cuestiones estratégicas como salud, defensa o energía estén en manos de otros.

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