Putin decreta un alto el fuego en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa

Los detalles Las Fuerzas rusas tienen la orden de parar los combates en todos los frentes desde las 16:00 del sábado 11 de abril hasta última hora del domingo 12 del mismo mes. Zelenski ha confirmado que respetará la tregua.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado un alto el fuego en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa, tras la propuesta de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. La tregua comenzará el sábado 11 de abril a las 16:00 y concluirá el domingo 12 de abril, según el Kremlin. Andrei Belousov y Valeri Gerasimov han recibido órdenes de cesar los combates, aunque deben estar preparados para responder a cualquier agresión. Moscú espera que Ucrania respalde la tregua, y Zelenski ha aceptado, destacando la necesidad de una Semana Santa sin amenazas. En 2025, una tregua similar terminó con acusaciones mutuas y reanudación de ataques tras 30 horas.

Habrá alto el fuego en Ucrania. Habrá alto el fuego con motivo de la Pascua ortodoxa. Así lo ha confirmado Vladímir Putin, presidente de Rusia, que ha decretado el cese temporal de los ataques después de que Volodímir Zelenski, su homólogo en Ucrania, lo propusiera hace poco más de una semana.

La tregua dará comienzo a partir de las 16:00 del sábado 11 de abril y terminará al acabar del domingo 12 de abril, tal y como ha indicado el Kremlin en un comunicado.

Andrei Belousov, ministro de Defensa ruso, y Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, han recibido órdenes de cesar los combates en todos los frentes abiertos en Ucrania en dicho periodo de tiempo. Eso sí, deberán estar listas para contrarrestar toda agresión por parte de Kyiv.

Moscú ha anunciado además que espera que Ucrania apoye esta tregua. "Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa", han expuesto.

Zelenski, que ya pidió el 30 de marzo un alto el fuego alegando el mismo motivo, ha aceptado la tregua. "Ucrania ha declarado en repetidas ocasiones que está dispuesta a adoptar medidas recíprocas. Propusimos un alto el fuego durante las vacaciones de Semana Santa y actuaremos en consecuencia", ha declarado.

"La gente necesita una Semana Santa libre de amenazas y con avances reales hacia la paz", ha afirmado, añadiendo que "Rusia tiene también la oportunidad a no volver a los ataques".

En 2025, Putin ya declaró una tregua unilateral en las mismas fechas que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimientos. Zelenski, por su parte, denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos.

Durante las primeras horas del alto el fuego, eso sí, ambas partes intercambiaron un gran número de prisioneros.

Después de 30 horas de tregua, ambas partes volvieron a la ofensiva y reanudaron sus respectivos ataques.

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