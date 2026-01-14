Europa responde a Trump: Suecia refuerza Groenlandia con tropas y ejercicios junto a aliados

Los detalles La llegada de tropas suecas forma parte de la 'Operación Resistencia Ártica', un ejercicio conjunto con Dinamarca y aliados europeos para reforzar la seguridad en el Ártico y dejar claro que Europa protege la soberanía groenlandesa.

Mientras Donald Trump insiste en que EEUU necesita Groenlandia y sugiere que la OTAN debería liderar el camino para "hacerse con la isla", Suecia da un paso firme en defensa de la soberanía groenlandesa.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha confirmado este miércoles que oficiales del ejército sueco ya han llegado a Groenlandia para preparar un despliegue aliado europeo dentro del ejercicio militar bautizado 'Operación Resistencia Ártica'. Según Kristersson, las tropas suecas son solo una parte de un contingente formado por varios países aliados, que trabajará de manera coordinada con Dinamarca y otros Estados europeos.

El objetivo de la operación es reforzar la presencia europea en el Ártico y garantizar la seguridad de Groenlandia, incluyendo la protección de infraestructuras críticas, el despliegue de tropas y aviones de combate, y operaciones navales conjuntas. "Las fuerzas suecas forman parte de un esfuerzo colectivo para asegurar que Groenlandia permanezca bajo el control de su gente y de sus aliados europeos", ha añadido Kristersson.

La participación de Suecia se suma a otros movimientos europeos en la isla: Dinamarca ha anunciado que incrementará su presencia militar en el territorio, y Francia abrirá un consulado en Groenlandia el 6 de febrero, como muestra de apoyo diplomático y científico.

