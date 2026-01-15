Ana Pastor revela que en Groenlandia se perciben "más nervios" tras la reunión con EEUU: "Hablan ya de 'miedo'"

La periodista explica en 'Al Rojo Vivo' que tras el encuentro entre territorios, los ciudadanos repiten continuamente la ansiedad que les produce pensar que pueden empezar a llegar militares americanos en cualquier momento.

Groenlandia vive horas de creciente tensión tras la reunión celebrada con representantes de Estados Unidos, en un contexto marcado por la incertidumbre política y el temor a un posible escenario extremo: una intervención militar impulsada por Donald Trump. Así lo relata la periodista Ana Pastor en Al Rojo Vivo.

"En estos días hemos tenido la posibilidad de grabar tranquilamente muy cerca del comando ártico, la entrada y salida de muy poquitos militares los primeros días que llegamos aquí. Pero ayer ocurrió algo, hubo un cambio", explica Pastor.

Durante la reunión entre territorios, comenzaron a llegar más militares por lo que impidieron grabar imágenes al equipo de la periodista. Por ello, notan "más nervios" entre la población. "También se preparan en lo civil, en esa reunión también al salir se dijo que hay una estrategia para la población civil. Hay que recordar que aquí están muy acostumbrados casi, casi a hibernar", añade.

Temperaturas entre -20º y -30º

Así, expone que en el interior de esta isla, que está completamente helada en su mayoría, se han alcanzado temperaturas entre 30 y 20 grados bajo cero. "Así que están muy preparados para estar a cubierto, conocen además bien la isla, es la estrategia civil y la estrategia militar que siguen aquí", agrega.

Tras pasar unos días en Groenlandia, Pastor narra que en un primer momento los ciudadanos eran prudentes cuando hablaban o expresaban su opinón sobre lo que está ocurriendo con EEUU y su preocupación e incluso podían escucharse hasta bromas entre los más jóvenes.

Sin embargo, ahora el comportamiento de los habitantes de la isla ha cambiado. "En las últimas 24-48 horas ya pronuncian la palabra miedo y sobre todo hay una que repiten continuamente. Se habla continuamente de la ansiedad que les produce pensar que pueden empezar a llegar militares americanos", ha sentenciado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.